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Moonlight Crush (Мод, Премиум выборы)

Moonlight Crush (Мод, Премиум выборы) 1.1.4

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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 721
Скриншоты
Описание

Moonlight Crush — это уникальная отомэ-игра и симулятор свиданий, где игроки окунутся в мир, полный мистики и романтики. С началом истории, когда главная героиня выживает после крушения вертолёта и оказывается в незнакомом лесу, начинается её невероятное приключение. Спасённая странными людьми, она постепенно раскрывает тайны нового мира.


Игра Moonlight Crush предоставляет игрокам широкие возможности для настройки и решения, как развивать взаимоотношения с персонажами. Встречи с оборотнями и другими мистическими существами обещают множество интересных сюжетных поворотов. Игроки могут влиять на сюжет и отношения с персонажами через разнообразные варианты диалогов, каждый из которых может привести к различным концовкам.


Одной из выдающихся особенностей Moonlight Crush является её реиграбельность. Благодаря множеству сюжетных линий и концовок, каждое прохождение игры обещает новые открытия и переживания. Это делает каждый новый заход в игру уникальным, поскольку игроки могут исследовать различные аспекты мира и по-разному взаимодействовать с персонажами.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Бесплатные премиум-выборы
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 Теги темы: Новеллы

Скачать Moonlight Crush (Мод, Премиум выборы) v1.1.4 MOD APK

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Скачать Moonlight Crush (Мод, Премиум выборы) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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