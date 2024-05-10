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Kiss in Hell: Fantasy Otome (Мод, Премиум выборы)

Kiss in Hell: Fantasy Otome (Мод, Премиум выборы) 1.2.0

Избавьтесь от проклятий и демонов в уникальной романтической истории
7
3
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Версия:
1.2.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.storytaco.p31client
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
4 026

Приветствуем в мире Kiss in Hell: Fantasy Otome - еще одной захватывающей романтической истории от StoryTaco.inc. С этим проектом вы погрузитесь в мир манга-аниме стиля с прекрасной рисовкой и увлекательным сюжетом.


В центре внимания - история главного героя, который в течение многих лет страдал от проклятия, подвергаясь нападениям различных демонов, стремящихся захватить его душу. Однако теперь у него есть возможность не только избавиться от преследователей, но и отомстить за все муки, которые ему пришлось пережить.


Система выбора в игре позволяет игрокам влиять на ход сюжета и развитие отношений между персонажами. Если вы любите романтические приключения в атмосфере инфернальных созданий, то эта игра точно для вас.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Новеллы

Скачать Kiss in Hell: Fantasy Otome (Мод, Премиум выборы) 1.2.0 взлом

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Скачать Kiss in Hell: Fantasy Otome (Мод, Премиум выборы) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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