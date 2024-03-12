Farm Sim 2024 (Мод, Много денег) 1.0.3.20
Версия:
1.0.3.20
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ovidiu Pop
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 319 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
848
Окунитесь в захватывающий мир сельского хозяйства с игрой Farm Sim 2024! Станьте настоящим фермером и познакомьтесь с реалиями сельского хозяйства: от выращивания различных культур до заботы о скоте.
Этот симулятор фермы предлагает вам широкие возможности для развития: вы сможете управлять тракторами, комбайнами, а также заниматься перевозкой грузов и продажей собранной продукции на рынке. Развивайте свою ферму, стройте новые сооружения, модернизируйте технику и расширяйте свои земельные угодья.
Проверьте свои навыки управления трактором и сбора урожая в одной из самых реалистичных фермерских игр на рынке! Станьте экспертом в сельском хозяйстве, развивайте свою ферму и преуспевайте в этом захватывающем приключении.
Информация о модах
Бесконечные деньги
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