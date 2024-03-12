Окунитесь в захватывающий мир сельского хозяйства с игрой Farm Sim 2024! Станьте настоящим фермером и познакомьтесь с реалиями сельского хозяйства: от выращивания различных культур до заботы о скоте.





Этот симулятор фермы предлагает вам широкие возможности для развития: вы сможете управлять тракторами, комбайнами, а также заниматься перевозкой грузов и продажей собранной продукции на рынке. Развивайте свою ферму, стройте новые сооружения, модернизируйте технику и расширяйте свои земельные угодья.





Проверьте свои навыки управления трактором и сбора урожая в одной из самых реалистичных фермерских игр на рынке! Станьте экспертом в сельском хозяйстве, развивайте свою ферму и преуспевайте в этом захватывающем приключении.