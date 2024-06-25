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Lumbercat: Cute Idle Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)

Lumbercat: Cute Idle Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.27

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2
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Версия:
1.0.27
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TREEPLLA
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 191 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 410

Lumbercat: Cute Idle Tycoon - это игра, созданная для тех, кто ищет утешения и спокойствия. В мире этой игры вы окунетесь в особый лес, наполненный милыми кошками и свежим воздухом, где можно расслабиться и насладиться мирной атмосферой.


Игрокам не нужно будет напрягать мозг, чтобы пройти через сложности, но они точно получат удовольствие от игры. Здесь предстанет перед игроками красивый лес с прохладными зелеными деревьями и свежим воздухом, наполненный молодой энергией утреннего солнечного света. В этом спокойном месте живут милые кошки, которые занимаются рубкой и сбором древесины, добавляя обаяния в игровой процесс.


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Скачать Lumbercat: Cute Idle Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 191 Мб Ссылка 2 191 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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