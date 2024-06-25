Lumbercat: Cute Idle Tycoon - это игра, созданная для тех, кто ищет утешения и спокойствия. В мире этой игры вы окунетесь в особый лес, наполненный милыми кошками и свежим воздухом, где можно расслабиться и насладиться мирной атмосферой.





Игрокам не нужно будет напрягать мозг, чтобы пройти через сложности, но они точно получат удовольствие от игры. Здесь предстанет перед игроками красивый лес с прохладными зелеными деревьями и свежим воздухом, наполненный молодой энергией утреннего солнечного света. В этом спокойном месте живут милые кошки, которые занимаются рубкой и сбором древесины, добавляя обаяния в игровой процесс.