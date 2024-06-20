Monkey King Idle — это захватывающая приключенческая игра в режиме ожидания, вдохновленная легендарным персонажем Уконгом (Сон Гоку) из классического восточного фэнтези «Путешествие на Запад». В этой игре игроки отправляются исследовать небесные царства, сражаться с монстрами и собирать предметы, чтобы превратить озорного Вуконга в могущественного воина.





Одной из замечательных особенностей Monkey King Idle является быстрый рост силы Вуконга. Игроки могут легко достичь уровней 100 и даже 1000 благодаря механике постоянного увеличения силы персонажа вне зависимости от активности игрока. Этот процесс продолжается круглосуточно, позволяя раскрыть огромный потенциал персонажа даже при минимальном активном участии в игре.