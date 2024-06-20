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Monkey King Idle : AFK RPG (Мод Меню)

Monkey King Idle : AFK RPG (Мод Меню) 1.29

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Версия:
1.29
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Archiver Co., Ltd.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
122

Monkey King Idle — это захватывающая приключенческая игра в режиме ожидания, вдохновленная легендарным персонажем Уконгом (Сон Гоку) из классического восточного фэнтези «Путешествие на Запад». В этой игре игроки отправляются исследовать небесные царства, сражаться с монстрами и собирать предметы, чтобы превратить озорного Вуконга в могущественного воина.


Одной из замечательных особенностей Monkey King Idle является быстрый рост силы Вуконга. Игроки могут легко достичь уровней 100 и даже 1000 благодаря механике постоянного увеличения силы персонажа вне зависимости от активности игрока. Этот процесс продолжается круглосуточно, позволяя раскрыть огромный потенциал персонажа даже при минимальном активном участии в игре.


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