Сокрушите своих врагов с помощью обширного набора навыков и заклинаний. Используйте Dark Hero Dash в качестве обучающей RPG, чтобы научиться побеждать зло и достигать своей конечной цели. Изучите злые навыки и даже обретите силу демонов! Стать абсолютным борцом со злом и познать истинную силу зла! Захвати мир и властвуй железной хваткой! Сражайтесь с героями против могущественных демонов, используя их мощные навыки!





Сияй в темном мире тьмы как Вероника, Королева Демонов! Станьте темным героем Вероники, сокрушите своих врагов, наказывая их невероятной демонической силой! Почувствуйте себя непобедимым благодаря Dark Hero Dash.