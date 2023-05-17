Dark Hero Dash : Idle RPG (Мод, Режим бога) 1.1.0.37
Сокрушите своих врагов с помощью обширного набора навыков и заклинаний. Используйте Dark Hero Dash в качестве обучающей RPG, чтобы научиться побеждать зло и достигать своей конечной цели. Изучите злые навыки и даже обретите силу демонов! Стать абсолютным борцом со злом и познать истинную силу зла! Захвати мир и властвуй железной хваткой! Сражайтесь с героями против могущественных демонов, используя их мощные навыки!
Сияй в темном мире тьмы как Вероника, Королева Демонов! Станьте темным героем Вероники, сокрушите своих врагов, наказывая их невероятной демонической силой! Почувствуйте себя непобедимым благодаря Dark Hero Dash.
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим бога
- Множитель скорости атаки
- Множитель скорости передвижения
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Скорость атаки x30
- Перезарядка 1 секунда
- Высокая регенерация маны
- Убить одним ударом
Информация:
«One Hit Kill» ВЫСОКИЙ РИСК
БАНА. Удалите такие приложения, как gameguardian, luckypatcher или xposed, иначе игра не запустится.
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