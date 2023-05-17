android-1.ru / Игры / Симуляторы / Dark Hero Dash : Idle RPG (Мод, Режим бога)
Dark Hero Dash : Idle RPG (Мод, Режим бога)

Dark Hero Dash : Idle RPG (Мод, Режим бога) 1.1.0.37

0
0
Скачать (594 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.1.0.37
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BluePotion Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 594 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 663

Сокрушите своих врагов с помощью обширного набора навыков и заклинаний. Используйте Dark Hero Dash в качестве обучающей RPG, чтобы научиться побеждать зло и достигать своей конечной цели. Изучите злые навыки и даже обретите силу демонов! Стать абсолютным борцом со злом и познать истинную силу зла! Захвати мир и властвуй железной хваткой! Сражайтесь с героями против могущественных демонов, используя их мощные навыки!


Сияй в темном мире тьмы как Вероника, Королева Демонов! Станьте темным героем Вероники, сокрушите своих врагов, наказывая их невероятной демонической силой! Почувствуйте себя непобедимым благодаря Dark Hero Dash.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Множитель скорости атаки
  • Множитель скорости передвижения

MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Скорость атаки x30
  • Перезарядка 1 секунда
  • Высокая регенерация маны
  • Убить одним ударом

Информация:
«One Hit Kill» ВЫСОКИЙ РИСК
БАНА. Удалите такие приложения, как gameguardian, luckypatcher или xposed, иначе игра не запустится.

 Теги темы: Режим бога

Скачать Dark Hero Dash : Idle RPG (Мод, Режим бога) 1.1.0.37 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Dark Hero Dash : Idle RPG (Мод, Режим бога) 594 Мб Ссылка 2 594 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
My Favorite Car (Встроенный кэш)
My Favorite Car (Встроенный кэш)
Версия: 1.3.9
HEROES UNITE : IDLE & MERGE (Мод, слабый враг)
HEROES UNITE : IDLE & MERGE (Мод, слабый враг)
Версия: 2.20.0
My Arcade Empire - Idle Tycoon (Мод, Много токенов)
My Arcade Empire - Idle Tycoon (Мод, Много токенов)
Версия: 1.41.1
Building Buster (Мод, Много денег)
Building Buster (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.0
Zombie Hive (Мод, Много денег)
Zombie Hive (Мод, Много денег)
Версия: 3.3.3
Sheep Farm : Idle Games & Tycoon (Мод, Много камней)
Sheep Farm : Idle Games & Tycoon (Мод, Много камней)
Версия: 1.0.15
Survivor Island-Idle Game (Мод, Бесплатные покупки)
Survivor Island-Idle Game (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 115
Lumberjack Challenge (Мод, Без рекламы)
Lumberjack Challenge (Мод, Без рекламы)
Версия: 0.52

Отзывы о Dark Hero Dash : Idle RPG (Мод, Режим бога)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив