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Farming Harvest (Мод, Много билетов)

Farming Harvest (Мод, Много билетов) 2.1.0

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Версия:
2.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
C.C.T Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
540

Farming Harvest - это увлекательный симулятор сельского хозяйства и жизни, который переносит вас в уютный мир фермерской деятельности. В этой игре вам предстоит взять на себя роль настоящего фермера, который унаследовал заброшенную усадьбу и теперь должен преобразить заросшие поля в процветающий аграрный центр.


Основываясь на идее восстановления и развития, игра предоставляет вам возможность заботиться о своих полях, сеять различные культуры, ухаживать за животными и собирать богатый урожай. Вся эта деятельность погружает вас в расслабляющую атмосферу фермерской жизни, где каждый день приносит новые вызовы и радости.


Однако ваша роль фермера в Farming Harvest не ограничивается только заботой о полях и животных. Вы также будете расширять свою деятельность, взаимодействовать с местными жителями, развивать свои навыки и укреплять связи в вашем сообществе. Все это способствует процветанию вашей фермы и создает уникальный опыт игры.


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Информация о модах

много билетов

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