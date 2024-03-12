Версия:
3.3.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CodeXplore
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
144
Описание
Taxi Online Simulator ID - это уникальная игра, позволяющая вам окунуться в мир настоящего таксиста, зарабатывая деньги и участвуя в захватывающих приключениях. Если вы увлечены симуляторами и мечтаете ощутить себя за рулем такси, то эта игра станет отличным выбором для вас.
Принимайте заказы, перевозите пассажиров по городу и зарабатывайте деньги, улучшая свой автомобиль и развивая свой бизнес. "Taxi Online Simulator ID" предлагает уникальный игровой процесс, который позволит вам почувствовать атмосферу работы таксиста, не выходя из дома. Погрузитесь в мир автомобильных приключений и начните свой путь к успеху прямо сейчас!
Информация о модах
1. Неограниченное количество денег
2. Неограниченное количество монет
3. Неограниченное количество энергии
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Скачать Taxi Online Simulator ID (Мод, Много денег) v3.3.3 MOD APK
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