Описание

Runaway Boy: House Escape — это игра ужасов на выживание от первого лица, погружающая вас в напряжённую атмосферу страха и свободы. Вы играете за маленького мальчика, который мечтает сбежать из дома, чтобы поиграть с друзьями, но его строгие родители требуют закончить домашние задания.





Разрабатывайте стратегии побега, прячась в шкафах, под кроватями и за дверями, чтобы избежать обнаружения. Используйте ключи, отвлекающие устройства и ловушки, чтобы пробираться через дом и сбивать родителей со следа. Вас ждут головоломки, неожиданные повороты и борьба за свободу любой ценой.





Runaway Boy: House Escape — это идеальная игра для любителей напряжённых сюжетов и испытаний на смекалку. Готовы ли вы помочь мальчику вырваться на свободу? Начните побег прямо сейчас!