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Runaway Boy: House Escape (Мод, Без рекламы)

Runaway Boy: House Escape 0.4.4

Без рекламы

Захватывающий побег из дома в мире страха и напряжения
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Версия:
0.4.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sprigame
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
74
Скриншоты
Описание

Runaway Boy: House Escape — это игра ужасов на выживание от первого лица, погружающая вас в напряжённую атмосферу страха и свободы. Вы играете за маленького мальчика, который мечтает сбежать из дома, чтобы поиграть с друзьями, но его строгие родители требуют закончить домашние задания.


Разрабатывайте стратегии побега, прячась в шкафах, под кроватями и за дверями, чтобы избежать обнаружения. Используйте ключи, отвлекающие устройства и ловушки, чтобы пробираться через дом и сбивать родителей со следа. Вас ждут головоломки, неожиданные повороты и борьба за свободу любой ценой.


Runaway Boy: House Escape — это идеальная игра для любителей напряжённых сюжетов и испытаний на смекалку. Готовы ли вы помочь мальчику вырваться на свободу? Начните побег прямо сейчас!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Runaway Boy: House Escape (Мод, Без рекламы) v0.4.4 MOD APK

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Скачать Runaway Boy: House Escape (Мод, Без рекламы) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб
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