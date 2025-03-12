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FINAL FANTASY (Мод меню)

FINAL FANTASY (Мод меню) 1.2.0

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ltd., SQUARE ENIX Co.
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 345 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
929
Скриншоты
Описание

Final Fantasy, первая игра в серии, выпущенная в 1987 году, стала основополагающим камнем для жанра JRPG (японских ролевых игр) и оказала огромное влияние на будущие игры в жанре. Эта игра предложила игрокам уникальную для того времени пошаговую боевую систему, где можно было командовать группой персонажей, каждый из которых обладал своим набором способностей и магии.


Игрокам предлагалось собрать команду из четырех персонажей, каждый из которых мог быть одним из нескольких классов — включая воинов, магов и воров — создавая различные комбинации и стратегии для сражений. "Final Fantasy" была одной из первых игр, которая включила систему повышения уровней, позволяющую персонажам становиться сильнее и учиться новым способностям по мере их приключений.


С точки зрения сюжета, игроки исследовали обширный и фантастический мир, встречаясь с разнообразными жителями, мифическими существами и эпическими заданиями. Элементы, такие как кристаллы, которые теперь являются синонимом франшизы, и впервые появившиеся существа, такие как чокобо и могри, были представлены и стали любимцами фанатов.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Режим бога
  • Высокий урон
  • Бесплатные покупки в магазинах
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 Теги темы: Мод меню

Скачать FINAL FANTASY (Мод меню) v1.2.0 MOD APK

Скачать FINAL FANTASY (Мод меню) 345 Мб Ссылка 2 345 Мб

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