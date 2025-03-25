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MeLove - Match, Date & Chat (Мод меню)

MeLove - Match, Date & Chat 1.1.0

Мод менюНовеллы

Исследуйте мир запретной любви и глубоких эмоций в интерактивных свиданиях
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Skyloft Yazılım Bilişim ve Anonim Şirketi
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 237 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
41
Скриншоты
Описание

MeLove — это интерактивная романтическая игра, где каждый эпизод погружает в глубокие эмоциональные истории, созданные известным польским автором комиксов. Игра сочетает привычную механику симулятора свиданий с захватывающим повествованием и табуированными выборами, позволяя переживать романтические сцены с необычной степенью глубины, интриги и искренних чувств. Детализированные диалоги и выразительные визуальные сцены создают ощущение реального взаимодействия, давая свободу самовыражения в каждом моменте.


Знакомьтесь с разнообразными персонажами, формируя связи, которые развиваются в зависимости от ваших решений — от дружбы и соперничества до страстной любви. Ваш выбор определяет ход сюжета: вы можете искать романтику в стиле сказки или погрузиться в более смелые и провокационные сценарии. Каждый эпизод наполнен драмой, неожиданными поворотами и многочисленными концовками, отражающими ваши поступки. MeLove предлагает насыщенный взрослый опыт, где эмоции, доверие и желание становятся ключевыми элементами уникальной истории.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные драгоценные камни
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 Теги темы: Мод меню, Новеллы

Скачать MeLove - Match, Date & Chat (Мод меню) v1.1.0 MOD APK

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Скачать MeLove - Match, Date & Chat (Мод меню) 237 Мб Ссылка 2 237 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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