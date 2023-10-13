Idle Archer - Tower Defense (Мод меню) 0.3.199
Вы дали клятву в качестве Одинокого Лучника защищать страну от диких зверей, которых наслал на нее зловещий темный лорд. Защищайте свою башню, повышайте уровень своего лучника, побеждайте волны врагов, а если вас выбьют из строя, просто перегруппируйтесь и вернитесь намного сильнее.
Idle Archer — это пошаговая игра в жанре Tower Defense, в которой вы берете на себя роль лучника, которому поручено защищать свою башню от приближающихся волн врагов. Вам нужно будет пережить поражение, чтобы получить ценные сокровища и карты, улучшить своего лучника и башню и снова пройти игру.
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
- Геймплей Tower Defense, который одновременно прост и увлекателен.
- Idle-игра с элементами ролевой игры и стратегии
- Вложите немного бесценного золота, чтобы навсегда улучшить своего лучника.
- Приобретайте уникальные и сильные карты навыков, которые обеспечивают разнообразие стилей игры.
- Пробивайтесь через волны враждебных врагов и побеждайте боссов.
- Испытайте свое тактическое мышление, как в любой другой стратегической игре.
МОД 1
God Mod
One Hit kill
Всегда Критический
Нет Перезарядки навыков
Впрыск маны
Бесплатные покупки
Навязчивая реклама удалена
Информация: используйте инъекцию маны без перезарядки умений для спама умений.
МОД 2
1. Один удар
2. РЕЖИМ БОГА
3. МЕНЮ МОДОВ
Скачать Idle Archer - Tower Defense (Мод меню) 0.3.199 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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