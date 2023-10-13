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Idle Archer - Tower Defense (Мод меню)

Idle Archer - Tower Defense (Мод меню) 0.3.199

2
1
Скачать (56 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Neon Play
Версия:
0.3.199
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
id приложения:
com.LuckyPotionGames.IdleArcherTowerDefense
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
5 737

Вы дали клятву в качестве Одинокого Лучника защищать страну от диких зверей, которых наслал на нее зловещий темный лорд. Защищайте свою башню, повышайте уровень своего лучника, побеждайте волны врагов, а если вас выбьют из строя, просто перегруппируйтесь и вернитесь намного сильнее.


Idle Archer — это пошаговая игра в жанре Tower Defense, в которой вы берете на себя роль лучника, которому поручено защищать свою башню от приближающихся волн врагов. Вам нужно будет пережить поражение, чтобы получить ценные сокровища и карты, улучшить своего лучника и башню и снова пройти игру.

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ

  • Геймплей Tower Defense, который одновременно прост и увлекателен.
  • Idle-игра с элементами ролевой игры и стратегии
  • Вложите немного бесценного золота, чтобы навсегда улучшить своего лучника.
  • Приобретайте уникальные и сильные карты навыков, которые обеспечивают разнообразие стилей игры.
  • Пробивайтесь через волны враждебных врагов и побеждайте боссов.
  • Испытайте свое тактическое мышление, как в любой другой стратегической игре.

Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


God Mod

One Hit kill

Всегда Критический

Нет Перезарядки навыков

Впрыск маны

Бесплатные покупки

Навязчивая реклама удалена

Информация: используйте инъекцию маны без перезарядки умений для спама умений.

МОД 2


1. Один удар

2. РЕЖИМ БОГА

3. МЕНЮ МОДОВ



 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Archer - Tower Defense (Мод меню) 0.3.199 взлом

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MOD V1
56 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
56 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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