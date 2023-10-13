Вы дали клятву в качестве Одинокого Лучника защищать страну от диких зверей, которых наслал на нее зловещий темный лорд. Защищайте свою башню, повышайте уровень своего лучника, побеждайте волны врагов, а если вас выбьют из строя, просто перегруппируйтесь и вернитесь намного сильнее.





Idle Archer — это пошаговая игра в жанре Tower Defense, в которой вы берете на себя роль лучника, которому поручено защищать свою башню от приближающихся волн врагов. Вам нужно будет пережить поражение, чтобы получить ценные сокровища и карты, улучшить своего лучника и башню и снова пройти игру.

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ