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King or Fail - Битвы за замок (Мод, Без рекламы)

King or Fail - Битвы за замок (Мод, Без рекламы) 0.22.0

29
6
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Версия:
0.22.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.playfocus.king
Русский язык:
Есть
Лайков:
29
Комментарии:
4
Просмотров:
9 517

King or Fail - это увлекательная ролевая игра, в которой вы можете стать могущественным королем и строить свою собственную процветающую империю. Вам предстоит начать с небольшой армии и нескольких ягодных деревьев, но ваша цель - превратить это скромное начало в великую и грозную империю.


Чтобы достичь успеха в игре, вам придется выполнить ряд задач, таких как строительство зданий, выращивание урожая, обучение солдат и атака соседних замков. Ваша стратегия и управление ресурсами будут играть важную роль в достижении ваших целей.


Одной из интересных черт игры является случайный опыт, который она предоставляет. Это означает, что каждый раз, когда вы начинаете новую игру, вы сталкиваетесь с разными событиями, что делает каждое прохождение уникальным и захватывающим.


Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги и ресурсы не уменьшаются
  • Навязчивая реклама удалена
 Теги темы: Мод меню

Скачать King or Fail - Битвы за замок (Мод, Без рекламы) 0.22.0 взлом

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Скачать King or Fail - Битвы за замок (Мод, Без рекламы)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о King or Fail - Битвы за замок (Мод, Без рекламы)


Комментарии (4)
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OneDay
OneDay 3 октября 2023 12:16
03.10.2023 Мод не работает, реклама так и появляется, ресурсы так же не работаю, и при первом запуске выкидывает, на втором запуске зависает ненадолго, но запускается.
0
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Tommy
Tommy 17 июля 2023 13:53
У меня вылетает на рабочий стол из этой взломанной игры
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 мая 2023 22:09
ABDULLAH,
Спасибо за отзыв
-2
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ABDULLAH
ABDULLAH 29 мая 2023 21:19
Игра круто взлом 100% работает спасибо большое за мод разработчики
-2
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