Если вы ищете игру, в которую приятно и рискованно играть, вам не нужно искать дальше, чем в игре Never have I ever. В этой игре есть все, что вам нужно, чтобы сделать любую вечеринку или даже вечер с любимым человеком более захватывающим и веселым. Эта игра оживит атмосферу и заставит людей говорить благодаря тысячам озорных и сделанных со вкусом вопросов и задач, которые она содержит.





Адаптивность фразы «Я никогда не делал этого» является одним из факторов, способствующих ее широкой популярности. Он идеально подходит для экспериментов с алкоголем, особенно на домашних вечеринках. Тем не менее, это также прекрасно подходит для романтических случаев, поскольку позволяет парам узнать больше друг о друге, весело проводя время. Варианты практически не ограничены благодаря сотням уникальных, юмористических, сложных, а иногда и только для взрослых (18+) заданий и вопросов. Кроме того, вы можете добавлять свои вопросы к карточкам благодаря параметрам настройки, что делает игру еще более индивидуальной и особенной.