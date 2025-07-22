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Kitchen Fever: Food Tycoon (Мод меню)

Kitchen Fever: Food Tycoon (Мод меню) v2.3.15

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Версия:
2.3.15
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Unimob Global
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 17:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 099
Описание

Kitchen Fever - это захватывающая игра, которая позволяет вам создать и управлять своим рестораном. Если вы любите готовить и мечтаете о собственном ресторане, то эта игра предоставляет вам забавную и интересную возможность воплотить вашу мечту в жизнь. Вам предстоит собирать ингредиенты, выращивать продукты и приготавливать вкусные блюда для продажи вашим клиентам. Одной из ключевых целей игры является расширение вашего ресторана и увеличение его прибыльности. Вы можете нанять персонал и улучшать оборудование, чтобы обслуживать больше клиентов и предлагать им разнообразные блюда.


Особенностью Kitchen Fever является разнообразие секторов бизнеса, которые вы можете исследовать в игре. Вы можете создавать и управлять разными магазинами, каждый с собственным меню и процедурами работы. Игра предлагает более десяти различных карт и регионов для изучения. Расширяя свой ресторанный бизнес, вы сможете зарабатывать больше и получать доступ к новым областям. Чтобы успешно развивать свой ресторан, вам потребуются финансовые инвестиции, но это делает игру ещё более увлекательной и вызывает чувство удовлетворения от достижения своих целей.




Информация о модах

ㆍМод меню

ㆍБесплатный апгрейд работника

ㆍБесплатный апгрейд машины

ㆍНеограниченное количество еды

ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Kitchen Fever: Food Tycoon (Мод меню) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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