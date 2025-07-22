Kitchen Fever: Food Tycoon (Мод меню) v2.3.15
Kitchen Fever - это захватывающая игра, которая позволяет вам создать и управлять своим рестораном. Если вы любите готовить и мечтаете о собственном ресторане, то эта игра предоставляет вам забавную и интересную возможность воплотить вашу мечту в жизнь. Вам предстоит собирать ингредиенты, выращивать продукты и приготавливать вкусные блюда для продажи вашим клиентам. Одной из ключевых целей игры является расширение вашего ресторана и увеличение его прибыльности. Вы можете нанять персонал и улучшать оборудование, чтобы обслуживать больше клиентов и предлагать им разнообразные блюда.
Особенностью Kitchen Fever является разнообразие секторов бизнеса, которые вы можете исследовать в игре. Вы можете создавать и управлять разными магазинами, каждый с собственным меню и процедурами работы. Игра предлагает более десяти различных карт и регионов для изучения. Расширяя свой ресторанный бизнес, вы сможете зарабатывать больше и получать доступ к новым областям. Чтобы успешно развивать свой ресторан, вам потребуются финансовые инвестиции, но это делает игру ещё более увлекательной и вызывает чувство удовлетворения от достижения своих целей.
ㆍМод меню
ㆍБесплатный апгрейд работника
ㆍБесплатный апгрейд машины
ㆍНеограниченное количество еды
ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.