Описание

Tofu Run Remastered — это не просто апгрейд, это возвращение легенды с новыми фишками. Те же адреналиновые трассы, но теперь в свежем визуале, с крутыми эффектами и дерзкой атмосферой. Энтони Макбазуки залил саундтрек, который идеально ложится под каждый заход в поворот. Всё, за что любили оригинал, осталось — только стало быстрее, ярче и объёмнее.





18 классических уровней плюс 9 свежих — и все с новыми маршрутами и испытаниями. Tofu Run Remastered не даёт расслабиться: управление требует точности, а трассы — настоящего чутья. Машин стало больше, каждая чувствуется по-своему. Выбирай, на чём катать, и покажи, кто здесь лучший в уличном дрифте. Не ошибись — скорость не прощает.