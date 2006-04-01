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Tofu Run Remastered (Мод, Unlocked)

Tofu Run Remastered 0.6

Unlocked

Когда повороты круче, музыка громче, а дрифт — как стиль жизни
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Версия:
0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dwayne Blundell
Категория:
Гонки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

Tofu Run Remastered — это не просто апгрейд, это возвращение легенды с новыми фишками. Те же адреналиновые трассы, но теперь в свежем визуале, с крутыми эффектами и дерзкой атмосферой. Энтони Макбазуки залил саундтрек, который идеально ложится под каждый заход в поворот. Всё, за что любили оригинал, осталось — только стало быстрее, ярче и объёмнее.


18 классических уровней плюс 9 свежих — и все с новыми маршрутами и испытаниями. Tofu Run Remastered не даёт расслабиться: управление требует точности, а трассы — настоящего чутья. Машин стало больше, каждая чувствуется по-своему. Выбирай, на чём катать, и покажи, кто здесь лучший в уличном дрифте. Не ошибись — скорость не прощает.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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