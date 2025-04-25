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Avalar: Raid of Shadow (Мод меню)

Avalar: Raid of Shadow (Мод меню) 01.70.10.00

Собери отряд, сразись с тьмой и спаси мир Avalar в тактической RPG в реальном времени
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Версия:
01.70.10.00
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Enigma Publishing Limited
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 00:33
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Avalar: Raid of Shadow — это ролевая стратегия с динамичными боями, где ты командуешь отрядом героев в мире, разрушенном тьмой. Каждые пять минут ты участвуешь в сражениях в реальном времени, используешь способности, комбинируешь атаки и подбираешь оптимальный состав команды для победы над чудовищами. Каждое столкновение требует тактики и реакции — здесь побеждают не сильнейшие, а умные.


Открывай новых героев, прокачивай навыки, собирай экипировку и участвуй в миссиях, рейдах и PvP-боях. Avalar предлагает десятки локаций, мощных боссов и режимов, в которых нужно думать и действовать быстро. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто любит боевую стратегию с элементами RPG и постоянным прогрессом. Судьба Avalar в твоих руках — готов ли ты стать тем, кто выведет мир из тени?


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Avalar: Raid of Shadow (Мод меню) v01.70.10.00 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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