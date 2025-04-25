Avalar: Raid of Shadow (Мод меню) 01.70.10.00
Собери отряд, сразись с тьмой и спаси мир Avalar в тактической RPG в реальном времени
Avalar: Raid of Shadow — это ролевая стратегия с динамичными боями, где ты командуешь отрядом героев в мире, разрушенном тьмой. Каждые пять минут ты участвуешь в сражениях в реальном времени, используешь способности, комбинируешь атаки и подбираешь оптимальный состав команды для победы над чудовищами. Каждое столкновение требует тактики и реакции — здесь побеждают не сильнейшие, а умные.
Открывай новых героев, прокачивай навыки, собирай экипировку и участвуй в миссиях, рейдах и PvP-боях. Avalar предлагает десятки локаций, мощных боссов и режимов, в которых нужно думать и действовать быстро. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто любит боевую стратегию с элементами RPG и постоянным прогрессом. Судьба Avalar в твоих руках — готов ли ты стать тем, кто выведет мир из тени?
- Меню
- Множитель урона
- Режим Бога
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