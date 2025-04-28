Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked) 1.0.1
Объединяйся в команде и разбивай лица в огромном мире Ривер-Сити с новыми ударами и приёмами
River City Girls 2 — это яркий beat'em up с кооперативом, где ты управляешь Мисако, Кёко и их друзьями в новом безумном приключении. Каждые пять минут ты проводишь комбо, выполняешь двойные атаки и открываешь новые приёмы в сражениях против толп панков, бандитов и старых врагов. Прокачивай героев, покупай предметы в 30+ магазинах и нанимай побеждённых противников для помощи.
Игра предлагает нелинейный геймплей, смену дня и ночи, множество локаций для исследования и оригинальный саундтрек от Меган МакДаффи. Работает офлайн, поддерживает локальный кооператив и отлично подойдёт тем, кто любит динамичные драки, живую анимацию и кучу безумных фишек. Добро пожаловать в Ривер-Сити — пора показать врагам, кто тут главный!
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Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.