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Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked)

Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked) 1.0.1

Объединяйся в команде и разбивай лица в огромном мире Ривер-Сити с новыми ударами и приёмами
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 01:09
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

River City Girls 2 — это яркий beat'em up с кооперативом, где ты управляешь Мисако, Кёко и их друзьями в новом безумном приключении. Каждые пять минут ты проводишь комбо, выполняешь двойные атаки и открываешь новые приёмы в сражениях против толп панков, бандитов и старых врагов. Прокачивай героев, покупай предметы в 30+ магазинах и нанимай побеждённых противников для помощи.


Игра предлагает нелинейный геймплей, смену дня и ночи, множество локаций для исследования и оригинальный саундтрек от Меган МакДаффи. Работает офлайн, поддерживает локальный кооператив и отлично подойдёт тем, кто любит динамичные драки, живую анимацию и кучу безумных фишек. Добро пожаловать в Ривер-Сити — пора показать врагам, кто тут главный!


Информация о модах
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked) v1.0.1 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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