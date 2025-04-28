Описание

River City Girls 2 — это яркий beat'em up с кооперативом, где ты управляешь Мисако, Кёко и их друзьями в новом безумном приключении. Каждые пять минут ты проводишь комбо, выполняешь двойные атаки и открываешь новые приёмы в сражениях против толп панков, бандитов и старых врагов. Прокачивай героев, покупай предметы в 30+ магазинах и нанимай побеждённых противников для помощи.





Игра предлагает нелинейный геймплей, смену дня и ночи, множество локаций для исследования и оригинальный саундтрек от Меган МакДаффи. Работает офлайн, поддерживает локальный кооператив и отлично подойдёт тем, кто любит динамичные драки, живую анимацию и кучу безумных фишек. Добро пожаловать в Ривер-Сити — пора показать врагам, кто тут главный!