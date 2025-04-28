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Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked)

Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked) 1.0.1

Переключайся между бойцами RWBY, сражайся с Гриммами и защити Атлас в новом приключении
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 01:07
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

RWBY: Arrowfell — это экшен-платформер с элементами RPG, где ты управляешь всей командой RWBY, мгновенно переключаясь между Руби, Вайс, Блейк и Ян в боях и головоломках. Каждые пять минут ты используешь фирменное оружие, активируешь способности и продвигаешься по каноничной истории, разворачивающейся между событиями седьмого тома RWBY.


Игра предлагает битвы с огромными боссами, прокачку навыков, атмосферные исследования Атласа и озвучку оригинальной командой. Работает офлайн и идеально подойдёт для фанатов RWBY и любителей динамичных боёв, где важен выбор правильного персонажа в нужный момент. Только ты и твоя команда сможете остановить новую угрозу миру Ремнанта!


Информация о модах
  • Удалена платная подписка
  • Режим Бога
  • Высокий урон
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 Теги темы: Unlocked, Режим бога

Скачать Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked) v1.0.1 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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