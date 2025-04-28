Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked) 1.0.1
Переключайся между бойцами RWBY, сражайся с Гриммами и защити Атлас в новом приключении
RWBY: Arrowfell — это экшен-платформер с элементами RPG, где ты управляешь всей командой RWBY, мгновенно переключаясь между Руби, Вайс, Блейк и Ян в боях и головоломках. Каждые пять минут ты используешь фирменное оружие, активируешь способности и продвигаешься по каноничной истории, разворачивающейся между событиями седьмого тома RWBY.
Игра предлагает битвы с огромными боссами, прокачку навыков, атмосферные исследования Атласа и озвучку оригинальной командой. Работает офлайн и идеально подойдёт для фанатов RWBY и любителей динамичных боёв, где важен выбор правильного персонажа в нужный момент. Только ты и твоя команда сможете остановить новую угрозу миру Ремнанта!
- Удалена платная подписка
- Режим Бога
- Высокий урон
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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