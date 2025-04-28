Описание

RWBY: Arrowfell — это экшен-платформер с элементами RPG, где ты управляешь всей командой RWBY, мгновенно переключаясь между Руби, Вайс, Блейк и Ян в боях и головоломках. Каждые пять минут ты используешь фирменное оружие, активируешь способности и продвигаешься по каноничной истории, разворачивающейся между событиями седьмого тома RWBY.





Игра предлагает битвы с огромными боссами, прокачку навыков, атмосферные исследования Атласа и озвучку оригинальной командой. Работает офлайн и идеально подойдёт для фанатов RWBY и любителей динамичных боёв, где важен выбор правильного персонажа в нужный момент. Только ты и твоя команда сможете остановить новую угрозу миру Ремнанта!