Описание

Crunchyroll: Space Crew — стратегический космо-роуглайк, в котором ты сразу садишься в капитанское кресло. С первой минуты ясно: важнее людей, чем металл. Ты ставишь инженеров на реактор, штурманов — к навигации, медиков — к капсуле, параллельно заряжая фазерную батарею и открывая прыжковый коридор. Каждые пять минут мостик принимает новую цель: добыть антиматерию, отбить пиратов или эвакуировать сбитый шаттл. Галактика бросает кубик, а ты ловишь его в перчатке командира — интрига затягивает до последней звёздной карты.





После первого рейда открываются случайные события: сбой гравитации, бунт клонированного повара, дилемма «дипломатия или плазма». За успех команда набирает опыт, а ты — доступ к 25 корпусам, 60 модулям и дереву навыков капитана. Собери броневой «Краб» для абордажа или стеклянную «Стрекозу» с грозовым лазерным веером, присоединяйся к сезонным сценариям и меряйся результатами в асинхронных таблицах. Прогресс хранится офлайн, внутриигровой магазин продаёт лишь косметику — пора взвести щиты и вывести корабль на курс к следующему приключению!