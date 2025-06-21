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Armor Attack: robot PvP game (Мод, Без рекламы)

Armor Attack: robot PvP game (Мод, Без рекламы) 1.5.0.4711

Комбайн оружия и тактики: жаркий бой роботов и танков 5×5 без пощады онлайн
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Версия:
1.5.0.4711
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Kek Entertainment
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:34
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Armor Attack — тактический шутер от третьего лица, бросающий тебя в грохочущий фронт межпланетной войны. Под куполом дрожащих небес ты ведёшь пятёрку мехов и классических танков сквозь разрушаемые города сектора Пирр. Кнопка газа важна не меньше прицела: крути гусеницы, занимай холмы, высаживай рой микророботов-самураев и дроби броню врага из плазмопушек. Каждый матч — медленный, но напряжённый хоровод манёвров, где одна ошибка ломает линию.


Собирай армию по вкусу: десятки шасси, сотни модулей; лепи комбо-вооружение из лазеров, ракет и рельсотронов под любую дистанцию. Тактика 5×5 строится на ролях: лёгкие ховеры обходят фланги, арт-боты ломают щиты, а бронированный «булл» тянет огонь. За победы получаешь чертежи, чтобы усилить сенсоры, движки и броню. Основывай клан, придумывай засады, захватывай маяки и докажи, что галактика покоряется тем, кто думает быстрее выстрела.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Armor Attack: robot PvP game (Мод, Без рекламы) v1.5.0.4711 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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