Armor Attack: robot PvP game (Мод, Без рекламы) 1.5.0.4711
Комбайн оружия и тактики: жаркий бой роботов и танков 5×5 без пощады онлайн
Armor Attack — тактический шутер от третьего лица, бросающий тебя в грохочущий фронт межпланетной войны. Под куполом дрожащих небес ты ведёшь пятёрку мехов и классических танков сквозь разрушаемые города сектора Пирр. Кнопка газа важна не меньше прицела: крути гусеницы, занимай холмы, высаживай рой микророботов-самураев и дроби броню врага из плазмопушек. Каждый матч — медленный, но напряжённый хоровод манёвров, где одна ошибка ломает линию.
Собирай армию по вкусу: десятки шасси, сотни модулей; лепи комбо-вооружение из лазеров, ракет и рельсотронов под любую дистанцию. Тактика 5×5 строится на ролях: лёгкие ховеры обходят фланги, арт-боты ломают щиты, а бронированный «булл» тянет огонь. За победы получаешь чертежи, чтобы усилить сенсоры, движки и броню. Основывай клан, придумывай засады, захватывай маяки и докажи, что галактика покоряется тем, кто думает быстрее выстрела.
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