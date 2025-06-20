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Flame Keeper (Полная версия)

Flame Keeper (Полная версия) 1.0.4

Зажги искру спасения и сокруши тени в ярком огненном пути от босса к боссу
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Untold Tales SA
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:46
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Flame Keeper — динамичный экшен-рогалик, где ты управляешь живым огоньком, призванным вернуть свет угасшему миру. С первых секунд понятен жанр: пробивайся через стихийные биомы, собирай осколки энергии и подпитывай сердце костра, чтобы держать пламя живым. Каждые пять минут ты переключаешься между грубой атакой кулаками-факелами и хитрой игрой с окружением: взрывай ядовитые грибы, заманивай врагов под падающие камни, подпрыгивай на термальных струях. Гибкая система комбо поощряет риск — чем мощнее серия ударов, тем больше искр здоровья возвращается в ядро, но промедлил — огонь тает, и вся арена охладеет к твоей судьбе. Мини-крючок: чем больше света ты отдаёшь на восстановление тотемов, тем слабее становишься сейчас, — решай, где грань жертвы.


Во второй половине прогресс раскрывает модульную прокачку: открывай руны, что превращают перекаты в огненный след или дают «вампирский» удар по боссу, собирай ткани для плащей-ауры и строй собственный стиль — стеклянный берсерк, выносливый страж или ловкий трикстер. Между забегами деревня выживших оживает: кузнец усиливает руны, алхимик варит временные баффы, а архивариус раскрывает лор через найденные угольки памяти. Каждый биом дарит уникальные испытания: ледяные големы гасят пламя бурей, грибной колосс накрывает арену спорами, а финальный титано-кузнец меняет тактику по твоим умениям. Ты в праве выбрать: влить последние искры в защиту мира или оставить их себе, чтобы стать ходячим кострищем. От твоего решения и пламени в груди зависит, вспыхнет ли надежда — или мир утонет во мраке.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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