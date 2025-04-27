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Margonem Adventures (Мод меню)

Margonem Adventures (Мод меню) 1.15.1

Исследуй подземелья, сражайся в реальном времени и строй свою судьбу в пиксельной RPG
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Версия:
1.15.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
Garmory
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 204 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Margonem Adventures — это бесплатная ролевая игра с пиксельной графикой, где ты отправляешься в опасные логова, выслеживаешь монстров и собираешь редкую добычу. Каждые пять минут — новая битва в реальном времени, выбор карточной стратегии или исследование закоулков, полных скрытых угроз. Развивай своего героя, усиливай навыки и готовься к встрече с ещё более сложными испытаниями.


Игра предлагает элементы roguelike, карточные механики и атмосферу старой школы RPG, где каждое решение влияет на развитие персонажа и исход приключения. Работает офлайн, подходит для коротких и длинных сессий. Если хочешь почувствовать вкус настоящего пиксельного приключения с волшебством, тайнами и продуманными боями — Margonem ждёт тебя.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Margonem Adventures (Мод меню) v1.15.1 MOD APK

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Скачать Margonem Adventures (Мод меню) 204 Мб Ссылка 2 204 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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