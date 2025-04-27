Margonem Adventures (Мод меню) 1.15.1
Исследуй подземелья, сражайся в реальном времени и строй свою судьбу в пиксельной RPG
Margonem Adventures — это бесплатная ролевая игра с пиксельной графикой, где ты отправляешься в опасные логова, выслеживаешь монстров и собираешь редкую добычу. Каждые пять минут — новая битва в реальном времени, выбор карточной стратегии или исследование закоулков, полных скрытых угроз. Развивай своего героя, усиливай навыки и готовься к встрече с ещё более сложными испытаниями.
Игра предлагает элементы roguelike, карточные механики и атмосферу старой школы RPG, где каждое решение влияет на развитие персонажа и исход приключения. Работает офлайн, подходит для коротких и длинных сессий. Если хочешь почувствовать вкус настоящего пиксельного приключения с волшебством, тайнами и продуманными боями — Margonem ждёт тебя.
- Меню модов
- Режим Бога
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.