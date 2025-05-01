Описание

Office Jerk - Каждый из нас когда-то сталкивался с ситуацией, когда на работе был тот самый человек, который постоянно пытался "засветиться" перед начальством, создавая проблемы для остальных сотрудников. "Office Jerk" предоставляет идеальную площадку для того, чтобы виртуально отомстить такому назойливому коллеге и получить от этого максимум удовольствия.





Графика игры порадует глаз, а детализированные объекты и анимации добавят реалистичности происходящему. Вашей задачей будет не просто бросать в подхалима предметы из вашего "арсенала", но и делать это креативно и изобретательно. Каждый предмет имеет свои уникальные свойства, и вам нужно будет выяснить, как они могут максимально "доставить" вашему обидчику.





Но "Office Jerk" гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. По мере прохождения уровней вы откроете новые и секретные предметы, которые добавят разнообразия в ваше кулинарное мстительное шоу. К тому же, за каждую успешную "акцию" против подхалима вам будут начисляться очки, которые помогут вам подняться в рейтинге лучших мстителей.