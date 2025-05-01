Office Jerk (Мод, Много денег) 2.1.4
Office Jerk - Каждый из нас когда-то сталкивался с ситуацией, когда на работе был тот самый человек, который постоянно пытался "засветиться" перед начальством, создавая проблемы для остальных сотрудников. "Office Jerk" предоставляет идеальную площадку для того, чтобы виртуально отомстить такому назойливому коллеге и получить от этого максимум удовольствия.
Графика игры порадует глаз, а детализированные объекты и анимации добавят реалистичности происходящему. Вашей задачей будет не просто бросать в подхалима предметы из вашего "арсенала", но и делать это креативно и изобретательно. Каждый предмет имеет свои уникальные свойства, и вам нужно будет выяснить, как они могут максимально "доставить" вашему обидчику.
Но "Office Jerk" гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. По мере прохождения уровней вы откроете новые и секретные предметы, которые добавят разнообразия в ваше кулинарное мстительное шоу. К тому же, за каждую успешную "акцию" против подхалима вам будут начисляться очки, которые помогут вам подняться в рейтинге лучших мстителей.
Много денег
Скачать Office Jerk (Мод, Много денег) v2.1.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.