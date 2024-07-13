android-1.ru / Игры / На русском / Mini Survival: Zombie Fight (Мод, Бесплатные покупки)
Mini Survival: Zombie Fight (Мод, Бесплатные покупки)

Mini Survival: Zombie Fight (Мод, Бесплатные покупки) 2.7.2

4
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BitStrong Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 760
Скриншоты
Описание

Mini Survival: Zombie Fight - это захватывающая игра, которая предоставляет игрокам возможность выживать в мире, зараженном зомби. Игроки должны защищать своего персонажа и строить свое собственное поселение, чтобы обеспечить безопасность и выживаемость.


Одним из ключевых аспектов игры является борьба с зомби и другими мутантами, которые населяют этот опасный мир. Здесь вас ждут разнообразные опасности, начиная с обычных зомби и заканчивая огромными и смертоносными боссами. Вам придется использовать свои навыки и ресурсы мудро, чтобы пережить эти схватки и очистить мир от угрозы.


Графика в игре выполнена в красивом стиле, что делает игровой мир более живописным и увлекательным. Ваше поселение можно развивать, делая его более безопасным и самодостаточным. Это добавляет стратегический элемент к игре, так как вам придется решать, какие ресурсы выделять на улучшения и оборону.


Информация о модах
  • Бесплатные покупки
  • Получайте награды без просмотра рекламы
Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Mini Survival: Zombie Fight (Мод, Бесплатные покупки) v2.7.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Mini Survival: Zombie Fight (Мод, Бесплатные покупки) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Draconian:Action Platformer 2D (Мод, Режим бога)
Draconian:Action Platformer 2D (Мод, Режим бога)
Version: 1.2.14
Heroes of the Sword - ММОРПГ (Полная версия)
Heroes of the Sword - ММОРПГ (Полная версия)
Version: 2.0.2
Dungeon Hunter 6 (Мод меню)
Dungeon Hunter 6 (Мод меню)
Version: 0.9.9
Assemble With Care (Мод, Unlocked)
Assemble With Care (Мод, Unlocked)
Version: 1.13.161
Euro Car Parking Simulator (Полная версия)
Euro Car Parking Simulator (Полная версия)
Version: 0.0.21
Hitman Agent: Wild Sniper (Полная версия)
Hitman Agent: Wild Sniper (Полная версия)
Version: 0.0.1
Icy Village: Tycoon Survival (Мод, Много денег)
Icy Village: Tycoon Survival (Мод, Много денег)
Version: 3.5.1
Математическая игра для двоих (Мод, Unlocked)
Математическая игра для двоих (Мод, Unlocked)
Version: 4.3

Отзывы о Mini Survival: Zombie Fight (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 7 апреля 2024 21:16
Расуль, Добрый день, постараемся скоро обновить
0
Ответить
Расуль
Расуль 7 апреля 2024 15:58
Вышло обновление игры обновите мод пожалуйста
0
Ответить