Описание

Heroes Strike Offline - MOBA & Battle Royale (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) - Динамичная MOBA для Android. Это онлайн игра, в которой вы будете сражаться с реальными оппонентами, с самыми настоящими людьми со всего мира. Бои будут проходить 3 на 3, вас ждут захватывающие и где-то даже сложные сражения. Каждый персонаж имеет свои уникальные боевые навыки и очень красочный и необычный внешний вид.

В среднем один бой проходит 3-4 минуты, при этом вам подбираются сбалансированные команды, которые подходят друг другу.

Режим Battle Royale предлагает 12 игроков на одной карте, кроме этого есть королевская битва на 8 игроков.

Оцените красочную графику, и большой выбор карт.