Heroes Strike Offline - MOBA (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 92
Heroes Strike Offline - MOBA & Battle Royale (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) - Динамичная MOBA для Android. Это онлайн игра, в которой вы будете сражаться с реальными оппонентами, с самыми настоящими людьми со всего мира. Бои будут проходить 3 на 3, вас ждут захватывающие и где-то даже сложные сражения. Каждый персонаж имеет свои уникальные боевые навыки и очень красочный и необычный внешний вид.
В среднем один бой проходит 3-4 минуты, при этом вам подбираются сбалансированные команды, которые подходят друг другу.
Режим Battle Royale предлагает 12 игроков на одной карте, кроме этого есть королевская битва на 8 игроков.
Оцените красочную графику, и большой выбор карт.
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество Драгоценных камней
- Распространяйте Огонь
- Монеты Не Уменьшаются
- Драгоценные Камни Не Уменьшаются
Скачать Heroes Strike Offline - MOBA (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) v92 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.