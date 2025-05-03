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Heroes Strike Offline - MOBA (Мод, Unlocked/бесплатные покупки)

Heroes Strike Offline - MOBA (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 92

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Версия:
92
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wolffun Pte Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 22:23
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 288
Скриншоты
Описание

Heroes Strike Offline - MOBA & Battle Royale (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) - Динамичная MOBA для Android. Это онлайн игра, в которой вы будете сражаться с реальными оппонентами, с самыми настоящими людьми со всего мира. Бои будут проходить 3 на 3, вас ждут захватывающие и где-то даже сложные сражения. Каждый персонаж имеет свои уникальные боевые навыки и очень красочный и необычный внешний вид.

В среднем один бой проходит 3-4 минуты, при этом вам подбираются сбалансированные команды, которые подходят друг другу.

Режим Battle Royale предлагает 12 игроков на одной карте, кроме этого есть королевская битва на 8 игроков.

Оцените красочную графику, и большой выбор карт.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество Драгоценных камней
  • Распространяйте Огонь
  • Монеты Не Уменьшаются
  • Драгоценные Камни Не Уменьшаются


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 Теги темы: Unlocked, Бесплатные покупки, RPG

Скачать Heroes Strike Offline - MOBA (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) v92 MOD APK

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Скачать Heroes Strike Offline - MOBA (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Heroes Strike Offline - MOBA (Мод, Unlocked/бесплатные покупки)


Комментарии (3)
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Анонимный
Анонимный 29 декабря 2023 14:09
Каст,
может это взлом на покупки за реальгые деньги бесплатно
0
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Каст
Каст 27 ноября 2022 07:58
Ничего нет, это не взломанная версия, а просто стандартная
0
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Bigtom
Bigtom 17 октября 2022 22:03
Ни денег ни алмазов, ни бесплатного шопа
0
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