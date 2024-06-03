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ZOMBIE SURVIVAL: Offline Game - Вы один из выживших в этом апокалипсисе, на мир обрушилась эпидемия. Теперь в мире зомби больше чем людей, тренируйте навыки выживания и стрельбы из самого разнообразного оружия.





Это offline-игра для Android, здесь подключение к интернету не обязательно, миссии можно выполнять не подключаясь. Проверьте эту потрясающую графику, играйте в игру на выживание с HD-графикой и эффектами. Вы должны строить, постройте собственную базу и установите на своей территории оборонительные системы, которые смогут полностью обезопасить вас от этих тварей.