Zombie Hunter: офлайн-игры (Мод, Бесплатные покупки) 1.85.0
Играйте в зомби-апокалипсис с нашим ZOMBIE HUNTER. Наслаждайтесь бесплатными играми-стрелялками на своем телефоне, пока у вас есть заряд батареи и мобильный интернет. Сэкономьте время, деньги и массу хлопот, охотясь на зомби с любимыми фильмами и играми. Игры-стрелялки с зомби трудно загрузить на мобильный телефон или планшет. Этот модифицированный apk состоит из самых захватывающих бесплатных игр со стрельбой по зомби, которые вы сможете скачать сразу.
ZOMBIE SURVIVAL: Offline Game - Вы один из выживших в этом апокалипсисе, на мир обрушилась эпидемия. Теперь в мире зомби больше чем людей, тренируйте навыки выживания и стрельбы из самого разнообразного оружия.
Это offline-игра для Android, здесь подключение к интернету не обязательно, миссии можно выполнять не подключаясь. Проверьте эту потрясающую графику, играйте в игру на выживание с HD-графикой и эффектами. Вы должны строить, постройте собственную базу и установите на своей территории оборонительные системы, которые смогут полностью обезопасить вас от этих тварей.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом (в меню)
- Режим бога (в меню)
- Неограниченные деньги, золото, топливо, металл, все ресурсы
- Неограниченный материал, очки, еда, аптечка
МОД 2
- Деньги и золото увеличиваются при их расходовании!
Скачать Zombie Hunter: офлайн-игры (Мод, Бесплатные покупки) 1.85.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство