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Zombie Hunter: офлайн-игры (Мод, Бесплатные покупки)

Zombie Hunter: офлайн-игры (Мод, Бесплатные покупки) 1.85.0

62
16
Скачать (150 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VNG GAME STUDIOS
Версия:
1.85.0
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
zombie.survival.dead.shooting
Русский язык:
Есть
Лайков:
62
Комментарии:
3
Просмотров:
64 289

Играйте в зомби-апокалипсис с нашим ZOMBIE HUNTER. Наслаждайтесь бесплатными играми-стрелялками на своем телефоне, пока у вас есть заряд батареи и мобильный интернет. Сэкономьте время, деньги и массу хлопот, охотясь на зомби с любимыми фильмами и играми. Игры-стрелялки с зомби трудно загрузить на мобильный телефон или планшет. Этот модифицированный apk состоит из самых захватывающих бесплатных игр со стрельбой по зомби, которые вы сможете скачать сразу.


ZOMBIE SURVIVAL: Offline Game - Вы один из выживших в этом апокалипсисе, на мир обрушилась эпидемия. Теперь в мире зомби больше чем людей, тренируйте навыки выживания и стрельбы из самого разнообразного оружия.


Это offline-игра для Android, здесь подключение к интернету не обязательно, миссии можно выполнять не подключаясь. Проверьте эту потрясающую графику, играйте в игру на выживание с HD-графикой и эффектами. Вы должны строить, постройте собственную базу и установите на своей территории оборонительные системы, которые смогут полностью обезопасить вас от этих тварей.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом (в меню)
  • Режим бога (в меню)
  • Неограниченные деньги, золото, топливо, металл, все ресурсы
  • Неограниченный материал, очки, еда, аптечка


МОД 2


  • Деньги и золото увеличиваются при их расходовании!
 Теги темы: Зомби, Шутер, Бесплатные покупки

Скачать Zombie Hunter: офлайн-игры (Мод, Бесплатные покупки) 1.85.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
150 Мб
MOD V2
150 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
150 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Zombie Hunter: офлайн-игры (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (3)
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Zarus
Zarus 3 мая 2024 18:41
На стадии обучения при ударе мачете зависает (первый мод ).
0
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Ви
Ви 2 апреля 2023 13:01
НИКОЛАЙ,
Иди нахуй еблан
-10
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НИКОЛАЙ
НИКОЛАЙ 30 сентября 2022 08:00
Обновил этой версией модом 1 и получил минус 61................ Всего что было, не восполняется. Раньше у Вас обновлял всё было нормально. И ещё есть просьба мод убрать рекламу из-за нее тормозит или вообще вылетает игра, а без интернета смысла нет играть. За ранее СПАСИБО. Удачи!
-4
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