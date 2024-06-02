Prison Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) - Научитесь управлять тюрьмой и становитесь тюремным магнатом! Начинать вам придётся с маленькой тюрьмы, в которой самый низкий уровень безопасности. Но вам нужно усиленно работать, что-бы ваша репутация поднималась только вверх. Усовершенствуйте каждую деталь в этой маленькой тюрьме, и превратите это место в самый настоящий замок, где будут держать самых опасных заключённых.





Принимайте верные решения для расширения своего бизнеса, делайте больше тюремный двор, настраивайте административный отдел, выдайте охранникам современное оружие для обеспечения безопасности. Увольняйте работников и нанимайте новых, кроме охранников можно нанимать повара, строителей и многих других. Благодаря вашей бизнес-стратегии повышайте репутацию и зарабатывайте больше денег.