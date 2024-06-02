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Prison Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)

Prison Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) 2.7.4

22
6
Скачать (250 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codigames
Версия:
2.7.4
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 250 Мб
id приложения:
com.codigames.idle.prison.empire.manager.tycoon
Русский язык:
Есть
Лайков:
22
Комментарии:
0
Просмотров:
10 160

Prison Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) - Научитесь управлять тюрьмой и становитесь тюремным магнатом! Начинать вам придётся с маленькой тюрьмы, в которой самый низкий уровень безопасности. Но вам нужно усиленно работать, что-бы ваша репутация поднималась только вверх. Усовершенствуйте каждую деталь в этой маленькой тюрьме, и превратите это место в самый настоящий замок, где будут держать самых опасных заключённых.


Принимайте верные решения для расширения своего бизнеса, делайте больше тюремный двор, настраивайте административный отдел, выдайте охранникам современное оружие для обеспечения безопасности. Увольняйте работников и нанимайте новых, кроме охранников можно нанимать повара, строителей и многих других. Благодаря вашей бизнес-стратегии повышайте репутацию и зарабатывайте больше денег.


Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги увеличиваются, когда тратятся!



 Теги темы: Экономические, Много денег

Скачать Prison Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) 2.7.4 взлом

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Скачать Prison Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)
250 Мб
Ссылка 2
250 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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