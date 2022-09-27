iGun Pro 2 - The Ultimate Gun Application (Мод, Unlocked) - Это целая энциклопедия разнообразного оружия, да, она итеративная. Стреляйте из лучших видов оружия, настраивайте своё оружие под себя, используя навесные приспособления - для снижения отдачи и контроля стрельбы. Ставьте разные камуфляж на оружие, они придадут ему особый вид. Участвуйте в конкурсах дизайна вооружений.





Собирайте разнообразное оружие, в том числе и гранатомёты. Вы сможете виртуально воспроизвести зарядку и стрельбу из выбранного оружия. Создайте собственное идеальное вооружение, которое будет превосходить остальные. Сделайте каждый автомат, пистолет, дробовик - по настоящему уникальным, рисуйте произведения искусства, создавайте неограниченное количество дизайнов. Вы сможете создать креативный шаблон, испытать его. Действительно реалистичная графика и простое управление.