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Воин ниндзя: легенда приключен (Мод, Unlocked/много денег)

Воин ниндзя: легенда приключен (Мод, Unlocked/много денег) 1.84.1

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4
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Версия:
1.84.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
TOH Games
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 074
Скриншоты
Описание

Воин Ниндзя: Легенда Приключений — это динамичная боевая игра, где вы берете на себя роль легендарного воина ниндзя. Отточенные на протяжении многих лет, навыки ниндзя позволяют вам выполнять удивительные акробатические трюки и молниеносные удары, что делает вашего персонажа практически непобедимым в бою.


Ваша миссия — спасти заложников и проникнуть на территорию врага, чтобы уничтожить его силы. Используйте свое мастерство невидимости и боевые умения, чтобы одолеть противников и выполнить задания. С каждым уровнем задачи становятся сложнее, а враги — опаснее, что требует от вас всё большей ловкости и стратегического мышления.


Информация о модах

Много денег;

Приобретено улучшение всех навыков до максимума и отключение рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы, Много денег, Unlocked, Файтинг

Скачать Воин ниндзя: легенда приключен (Мод, Unlocked/много денег) v1.84.1 MOD APK

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Скачать Воин ниндзя: легенда приключен (Мод, Unlocked/много денег) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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