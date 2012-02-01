Описание

Воин Ниндзя: Легенда Приключений — это динамичная боевая игра, где вы берете на себя роль легендарного воина ниндзя. Отточенные на протяжении многих лет, навыки ниндзя позволяют вам выполнять удивительные акробатические трюки и молниеносные удары, что делает вашего персонажа практически непобедимым в бою.





Ваша миссия — спасти заложников и проникнуть на территорию врага, чтобы уничтожить его силы. Используйте свое мастерство невидимости и боевые умения, чтобы одолеть противников и выполнить задания. С каждым уровнем задачи становятся сложнее, а враги — опаснее, что требует от вас всё большей ловкости и стратегического мышления.