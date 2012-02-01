Версия:
1.84.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
TOH Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 074
Описание
Воин Ниндзя: Легенда Приключений — это динамичная боевая игра, где вы берете на себя роль легендарного воина ниндзя. Отточенные на протяжении многих лет, навыки ниндзя позволяют вам выполнять удивительные акробатические трюки и молниеносные удары, что делает вашего персонажа практически непобедимым в бою.
Ваша миссия — спасти заложников и проникнуть на территорию врага, чтобы уничтожить его силы. Используйте свое мастерство невидимости и боевые умения, чтобы одолеть противников и выполнить задания. С каждым уровнем задачи становятся сложнее, а враги — опаснее, что требует от вас всё большей ловкости и стратегического мышления.
Информация о модах
Много денег;
Приобретено улучшение всех навыков до максимума и отключение рекламы.
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Скачать Воин ниндзя: легенда приключен (Мод, Unlocked/много денег) v1.84.1 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer