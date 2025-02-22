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самолеты симулятор на русском (Мод, Много денег)

самолеты симулятор на русском (Мод, Много денег) 1.1.41

Ощутите захватывающее приключение в небе с бесплатным симулятором полетов на самолете
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Версия:
1.1.41
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
DragonSay Games
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Самолеты Симулятор на русском — это увлекательный пилотный симулятор, который предлагает вам стать настоящим авиатором и испытать свои навыки в экстремальных условиях. В этой офлайн-игре вы сможете почувствовать себя за штурвалом самолета, преодолевая испытания, такие как аварийные посадки и боевые воздушные сражения на истребителях. Симулятор предоставляет опыт бесконечного полета и предлагает игрокам широкий выбор миссий, где они могут проверить свои способности в реальных условиях.


Самолеты Симулятор на русском дарит вам уникальную возможность управлять самолетом в автономном режиме и отправляться в воздушные приключения, включая аварийные посадки для спасения пассажиров. Это бесплатный 3D симулятор, который позволяет игрокам наслаждаться реальными полетами в самых различных ситуациях, будь то воздушные сражения или сложные условия для посадки. Погрузитесь в мир авиации и испытайте все сложности пилотирования с этим захватывающим симулятором.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать самолеты симулятор на русском (Мод, Много денег) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

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