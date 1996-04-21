Match Lord: Tower Defense TD (Мод, Режим бога) 0.1
Охраняйте своё королевство: стратегический вызов и захватывающие битвы
Погрузитесь в мир эпических сражений Match Lord: Tower Defense TD, где ваша способность принимать мгновенные решения определяет судьбу королевства. В роли Лорда вы управляете мощной обороной, комбинируя тактические установки и стратегические Tower Defense элементы для отражения бесконечных волн врагов, включая зловещих драконов. Ваши решения по объединению башен и улучшению юнитов задают темп битвы, позволяя эффективно отражать натиск противников.
В Match Lord каждая битва — это испытание ваших тактических навыков и смелости, где уникальные башни и мощные юниты становятся залогом победы. Развивайтесь, адаптируйтесь и создавайте свою непобедимую стратегию, чтобы защитить королевство от надвигающейся угрозы. Сочетание механики слияния и классического Tower Defense геймплея делает игру незабываемым опытом для истинных любителей стратегии и динамичных сражений.
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Режим бога
Множитель урона
Множитель защиты
Враги взрываются сами по себе
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