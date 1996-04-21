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Match Lord: Tower Defense TD (Мод, Режим бога)

Match Lord: Tower Defense TD (Мод, Режим бога) 0.1

Охраняйте своё королевство: стратегический вызов и захватывающие битвы
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Версия:
0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
LAST GAMES LLC
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Погрузитесь в мир эпических сражений Match Lord: Tower Defense TD, где ваша способность принимать мгновенные решения определяет судьбу королевства. В роли Лорда вы управляете мощной обороной, комбинируя тактические установки и стратегические Tower Defense элементы для отражения бесконечных волн врагов, включая зловещих драконов. Ваши решения по объединению башен и улучшению юнитов задают темп битвы, позволяя эффективно отражать натиск противников.


В Match Lord каждая битва — это испытание ваших тактических навыков и смелости, где уникальные башни и мощные юниты становятся залогом победы. Развивайтесь, адаптируйтесь и создавайте свою непобедимую стратегию, чтобы защитить королевство от надвигающейся угрозы. Сочетание механики слияния и классического Tower Defense геймплея делает игру незабываемым опытом для истинных любителей стратегии и динамичных сражений.


Информация о модах

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Режим бога

Множитель урона

Множитель защиты

Враги взрываются сами по себе

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 Теги темы: Режим бога, Много урона

Скачать Match Lord: Tower Defense TD (Мод, Режим бога) v0.1 MOD APK

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Скачать Match Lord: Tower Defense TD (Мод, Режим бога) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб

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