Описание

Fishing Master — это захватывающая 3D-игра, которая переносит вас в мир рыбалки с потрясающими, реалистичными пейзажами. Забрасывайте удочку в таких известных местах, как Ки-Уэст, Амазонка и Тихий океан, и готовьтесь к тому, чтобы поймать более 100 видов рыб, включая настоящих рыболовных монстров! Независимо от вашего опыта, каждый заброс обещает быть успешным, а приключения на воде подарят вам массу удовольствия.





Fishing Master предлагает интуитивно понятное управление, которое позволяет наслаждаться процессом рыбалки, будь то с друзьями или в одиночку. Осваивайте разные техники ловли, чтобы поймать редкие виды рыб и скрытые сокровища. Соревнуйтесь с друзьями, улучшайте свои результаты и занимайте места в таблице лидеров, чтобы стать настоящим мастером рыбной ловли и получить достойные награды!