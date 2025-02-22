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Fishing Master (Мод, Без рекламы)

Fishing Master (Мод, Без рекламы) 2.2.152843

Ловите рыбу-монстра и наслаждайтесь реалистичной рыбалкой в разных уголках мира
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Версия:
2.2.152843
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ARK GAME LIMITED
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 962 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Fishing Master — это захватывающая 3D-игра, которая переносит вас в мир рыбалки с потрясающими, реалистичными пейзажами. Забрасывайте удочку в таких известных местах, как Ки-Уэст, Амазонка и Тихий океан, и готовьтесь к тому, чтобы поймать более 100 видов рыб, включая настоящих рыболовных монстров! Независимо от вашего опыта, каждый заброс обещает быть успешным, а приключения на воде подарят вам массу удовольствия.


Fishing Master предлагает интуитивно понятное управление, которое позволяет наслаждаться процессом рыбалки, будь то с друзьями или в одиночку. Осваивайте разные техники ловли, чтобы поймать редкие виды рыб и скрытые сокровища. Соревнуйтесь с друзьями, улучшайте свои результаты и занимайте места в таблице лидеров, чтобы стать настоящим мастером рыбной ловли и получить достойные награды!


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Fishing Master (Мод, Без рекламы) v2.2.152843 MOD APK

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Скачать Fishing Master (Мод, Без рекламы) 962 Мб Ссылка 2 962 Мб

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