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Spell Masters: Brick Breaker (Мод Меню)

Spell Masters: Brick Breaker (Мод Меню) 1.6.3

Собери колоду заклинаний, сразись с боссами и стань легендой магического мира
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Версия:
1.6.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wild Spark
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 17:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

Spell Masters: Brick Breaker - Это фэнтези-коллекционная стратегия, где ты собираешь заклинания и призываешь стражей для защиты и атаки. Каждые 5 минут ты усиливаешь колоду, комбинируешь заклинания, побеждаешь врагов и готовишься к новым испытаниям. В начале пути — простые схватки, но с ростом силы открываются всё более сложные битвы, где важна тактика, подбор умений и правильное использование ресурсов.


В Spell Masters тебе доступны разные режимы игры: PvE-приключения, битвы с боссами, многопользовательские турниры и бесконечный "Вечный режим". За победы ты поднимаешься в рейтинге, получаешь награды, усиливаешь карты и открываешь новых стражей. Игра работает онлайн, поддерживает ежедневные события и поощряет активных игроков редкими картами. Построй свою непобедимую колоду и докажи, что именно ты достоин звания мастера заклинаний!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Бог Мод

Убийство одним ударом

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Spell Masters: Brick Breaker (Мод Меню) v1.6.3 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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