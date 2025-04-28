Spell Masters: Brick Breaker (Мод Меню) 1.6.3
Собери колоду заклинаний, сразись с боссами и стань легендой магического мира
Spell Masters: Brick Breaker - Это фэнтези-коллекционная стратегия, где ты собираешь заклинания и призываешь стражей для защиты и атаки. Каждые 5 минут ты усиливаешь колоду, комбинируешь заклинания, побеждаешь врагов и готовишься к новым испытаниям. В начале пути — простые схватки, но с ростом силы открываются всё более сложные битвы, где важна тактика, подбор умений и правильное использование ресурсов.
В Spell Masters тебе доступны разные режимы игры: PvE-приключения, битвы с боссами, многопользовательские турниры и бесконечный "Вечный режим". За победы ты поднимаешься в рейтинге, получаешь награды, усиливаешь карты и открываешь новых стражей. Игра работает онлайн, поддерживает ежедневные события и поощряет активных игроков редкими картами. Построй свою непобедимую колоду и докажи, что именно ты достоин звания мастера заклинаний!
МОД МЕНЮ
Бог Мод
Убийство одним ударом
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.