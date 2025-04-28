Описание

Spell Masters: Brick Breaker - Это фэнтези-коллекционная стратегия, где ты собираешь заклинания и призываешь стражей для защиты и атаки. Каждые 5 минут ты усиливаешь колоду, комбинируешь заклинания, побеждаешь врагов и готовишься к новым испытаниям. В начале пути — простые схватки, но с ростом силы открываются всё более сложные битвы, где важна тактика, подбор умений и правильное использование ресурсов.





В Spell Masters тебе доступны разные режимы игры: PvE-приключения, битвы с боссами, многопользовательские турниры и бесконечный "Вечный режим". За победы ты поднимаешься в рейтинге, получаешь награды, усиливаешь карты и открываешь новых стражей. Игра работает онлайн, поддерживает ежедневные события и поощряет активных игроков редкими картами. Построй свою непобедимую колоду и докажи, что именно ты достоин звания мастера заклинаний!