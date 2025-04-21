Описание

Wittle Defender - Это смесь tower defense, карточной стратегии и roguelike, где ты командуешь подземельем, отражая натиск монстров. Каждые 5 минут ты расставляешь башни, активируешь способности и переигрываешь вражеские волны, опираясь на случайные карты и продуманную тактику. Один раунд — один шанс: либо твоё подземелье выдержит, либо ты начнёшь заново, но уже с новым опытом и планом.





В Wittle Defender всё держится на героях с уникальными навыками и карточной системе апгрейдов. Собирай колоды, экспериментируй с сочетаниями эффектов, прокачивай героев между забегами. Новые подземелья, редкие артефакты, временные бафы и проклятия заставят менять тактику на лету. Игра работает офлайн, прогресс сохраняется, донат не мешает. Возвращайся снова и снова — всегда будет новая комбинация, которую хочется попробовать.