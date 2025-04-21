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Wittle Defender (Мод Меню)

Wittle Defender 1.0.5

Мод меню

Башни, карты и рогалик — управляй подземельем с умом
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Habby
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Wittle Defender - Это смесь tower defense, карточной стратегии и roguelike, где ты командуешь подземельем, отражая натиск монстров. Каждые 5 минут ты расставляешь башни, активируешь способности и переигрываешь вражеские волны, опираясь на случайные карты и продуманную тактику. Один раунд — один шанс: либо твоё подземелье выдержит, либо ты начнёшь заново, но уже с новым опытом и планом.


В Wittle Defender всё держится на героях с уникальными навыками и карточной системе апгрейдов. Собирай колоды, экспериментируй с сочетаниями эффектов, прокачивай героев между забегами. Новые подземелья, редкие артефакты, временные бафы и проклятия заставят менять тактику на лету. Игра работает офлайн, прогресс сохраняется, донат не мешает. Возвращайся снова и снова — всегда будет новая комбинация, которую хочется попробовать.


Информация о модах

Меню Мод

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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