Описание

Speed Rush: Merge Moto — это idle-тайкун с механикой слияния, где ты собираешь коллекцию мотоциклов и превращаешь простой гараж в высокотехнологичный шоурум. Каждые пять минут ты объединяешь байки, открываешь новые модели и повышаешь доход. Управление простое — тапай, улучшай и наблюдай за эволюцией своих машин. Чем круче модель, тем больше прибыли и бонусов.





Ты можешь развивать гараж, автоматизировать процессы и собирать редкие и роскошные мотоциклы, которых нет у других. Игра полностью офлайн, не требует вложений и подходит для коротких сессий или залипательных марафонов. Здесь всё про скорость, стиль и сбор — станешь ли ты владельцем самого крутого байк-гаража?