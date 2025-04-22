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Speed Rush: Merge Moto

Speed Rush: Merge Moto 1.0.1

Сливай мотоциклы, прокачивай гараж и зарабатывай как настоящий мотобарон
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
lieo Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Speed Rush: Merge Moto — это idle-тайкун с механикой слияния, где ты собираешь коллекцию мотоциклов и превращаешь простой гараж в высокотехнологичный шоурум. Каждые пять минут ты объединяешь байки, открываешь новые модели и повышаешь доход. Управление простое — тапай, улучшай и наблюдай за эволюцией своих машин. Чем круче модель, тем больше прибыли и бонусов.


Ты можешь развивать гараж, автоматизировать процессы и собирать редкие и роскошные мотоциклы, которых нет у других. Игра полностью офлайн, не требует вложений и подходит для коротких сессий или залипательных марафонов. Здесь всё про скорость, стиль и сбор — станешь ли ты владельцем самого крутого байк-гаража?


Информация о модах

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Скачать Speed Rush: Merge Moto 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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