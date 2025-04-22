Speed Rush: Merge Moto 1.0.1
Сливай мотоциклы, прокачивай гараж и зарабатывай как настоящий мотобарон
Speed Rush: Merge Moto — это idle-тайкун с механикой слияния, где ты собираешь коллекцию мотоциклов и превращаешь простой гараж в высокотехнологичный шоурум. Каждые пять минут ты объединяешь байки, открываешь новые модели и повышаешь доход. Управление простое — тапай, улучшай и наблюдай за эволюцией своих машин. Чем круче модель, тем больше прибыли и бонусов.
Ты можешь развивать гараж, автоматизировать процессы и собирать редкие и роскошные мотоциклы, которых нет у других. Игра полностью офлайн, не требует вложений и подходит для коротких сессий или залипательных марафонов. Здесь всё про скорость, стиль и сбор — станешь ли ты владельцем самого крутого байк-гаража?
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.