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Queue of Heroes (Мод меню)

Queue of Heroes (Мод меню) 1.0.0

Ощутите адреналин боёв: сражайтесь с волнами врагов с помощью интуитивного управления
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Just Menu
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Queue of Heroes вас ждут динамичные и захватывающие битвы, где вы будете сражаться с бесчисленными противниками в эпичных столкновениях. Игра впечатляет потрясающим художественным стилем: высококачественная рисованная графика в сочетании с 3D-элементами создаёт поразительное визуальное впечатление, а классические эффекты файтинга делают каждую схватку яркой и напряжённой.


Уникальное управление, основанное на интуитивно понятных боковых жестах для всех движений и атак, обеспечивает плавный и захватывающий игровой процесс. Каждое ваше движение и каждое касание становятся решающими в борьбе за победу, позволяя вам полностью окунуться в мир адреналина и стратегии. Попробуйте свои силы в этом увлекательном приключении, где мастерство и быстрая реакция ведут к триумфу!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Неограниченный драгоценный камень
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Queue of Heroes (Мод меню) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

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