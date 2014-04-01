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Solo Spellcasting (Мод меню)

Solo Spellcasting (Мод меню) 1.00.048

Станьте героем магических легенд, победив темные силы и раскрыв тайны колдовства
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Версия:
1.00.048
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Harvest Star Game
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Окунитесь в захватывающий мир Соло заклинаний, беря на себя роль одинокого волшебника, которому предстоит противостоять надвигающейся угрозе. Ваша миссия – изучать и комбинировать мощные заклинания, чтобы обрести преимущество над врагами, решать хитроумные головоломки и отправиться в опасные путешествия по неизведанным землям. Здесь каждый новый навык открывает путь к уникальным возможностям, ведь от вашего мастерства в искусстве магии зависит судьба целого мира.


В процессе игры вам предстоит оттачивать тактическое мышление и выбирать комбинации заклинаний, которые лучше всего подходят для конкретных испытаний. Мир полон таинственных регионов, сокрытых секретов и могучих врагов, проверяющих ваши навыки на пределе. Чем глубже вы погружаетесь в магический мир, тем ярче проявляется легенда о герое-колдуне, способном одержать верх над темными силами. Будьте готовы к испытаниям, ведь только решительность и изобретательность помогут вам стать тем самым спасителем, о котором слагают легенды.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Solo Spellcasting (Мод меню) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб

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