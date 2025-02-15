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Fish of Fortune™ (Мод, Скорость)

Fish of Fortune™ (Мод, Скорость) 1.125.20

Постройте свой рай и станьте мастером рыбалки в захватывающем мире Fish of Fortune™
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Версия:
1.125.20
Требования:
Android 9
Разработчик:
Whalo
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Fish of Fortune™ приглашает вас вращать колесо фортуны, чтобы зарабатывать монеты и разблокировать волшебных морских существ! В этой увлекательной аркадной игре о рыбалке вы будете ловить рыбу, добывать сокровища, совершать набеги и атаковать острова своих друзей, одновременно восстанавливая и строя собственный остров мечты. Вместе с капитаном и его командой Пинго вы погрузитесь в красочный и динамичный мир, где каждый спин колеса может принести неожиданные награды и открыть новые возможности для развития вашего морского приключения.


Ищете многопользовательское развлечение, где можно соревноваться с друзьями? Fish of Fortune™ предлагает играть как в одиночку, так и с друзьями, совершать набеги на их острова и завоевывать славу мастера рыбалки. Классическая игра о рыбалке получает свежий взгляд с элементами монетных бонусов и увлекательной мультиплеерной механикой, позволяя собирать энергию для строительства идеального острова. Испытайте удачу, атакуйте противников и станьте королём морских приключений в этом захватывающем игровом мире!


Информация о модах

Скорость игры

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Скачать Fish of Fortune™ (Мод, Скорость) 275 Мб Ссылка 2 275 Мб
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