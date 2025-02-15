Описание

Fish of Fortune™ приглашает вас вращать колесо фортуны, чтобы зарабатывать монеты и разблокировать волшебных морских существ! В этой увлекательной аркадной игре о рыбалке вы будете ловить рыбу, добывать сокровища, совершать набеги и атаковать острова своих друзей, одновременно восстанавливая и строя собственный остров мечты. Вместе с капитаном и его командой Пинго вы погрузитесь в красочный и динамичный мир, где каждый спин колеса может принести неожиданные награды и открыть новые возможности для развития вашего морского приключения.





Ищете многопользовательское развлечение, где можно соревноваться с друзьями? Fish of Fortune™ предлагает играть как в одиночку, так и с друзьями, совершать набеги на их острова и завоевывать славу мастера рыбалки. Классическая игра о рыбалке получает свежий взгляд с элементами монетных бонусов и увлекательной мультиплеерной механикой, позволяя собирать энергию для строительства идеального острова. Испытайте удачу, атакуйте противников и станьте королём морских приключений в этом захватывающем игровом мире!