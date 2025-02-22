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SquarePunki Maze (Мод, Много денег)

SquarePunki Maze (Мод, Много денег) 1.0.1

Преодолевайте креативные лабиринты и разгадывайте головоломки в увлекательном приключении
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
EYESTORM PTE. LTD.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

SquarePunki Maze — это увлекательное и неповторимое приключение в мире лабиринтов, где каждый уровень скрывает особенный предмет, который нужно найти. Каждый найденный объект приносит неожиданные и забавные сюрпризы, добавляя игре веселья и неожиданности. В процессе игры вы будете перемещаться по креативным лабиринтам, решать сложные головоломки и сталкиваться с различными поворотами сюжета, которые сделают ваше путешествие еще более захватывающим.


SquarePunki Maze предлагает уникальную атмосферу, в которой каждый шаг может привести к новому открытию. Интересные задания, креативные лабиринты и захватывающие моменты не дадут вам скучать. Если вам нравятся игры с головоломками и исследовательским элементом, эта игра точно стоит вашего внимания. Откройте для себя все тайны лабиринтов и получайте удовольствие от каждого найденного предмета.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать SquarePunki Maze (Мод, Много денег) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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