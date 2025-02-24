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Squeak Defender (Мод меню)

Squeak Defender (Мод меню) 1.0.9

Погрузитесь в мир магии стихий: уничтожайте темных чудовищ удачными заклинаниями
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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BLACK WIND ENTERTAINMENT LIMITED
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 239 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

В Squeak Defender вы окунетесь в волшебный мир, где каждое применение заклинаний превращается в настоящее искусство. Используйте уникальные заклинания Rattleing для безостановочного уничтожения темных существ, защищая академию, возвращая загадочный Запретный лес и поддерживая силу Волшебного совета. Благодаря механике, основанной на удаче, каждый бой становится динамичным испытанием, где магия и скорость сплетаются в единое целое.


Развивайте свои магические навыки, вызывая взрывы огненного сыра и замораживая противников ледяными оковами. Стратегически комбинируйте силу стихий – ветра, воды, огня, льда и яда – чтобы вырастить уникального эльфа-элементаля, обладающего высшей магической поддержкой. Каждый выбор открывает новые горизонты для тактических побед, даря возможность стать истинным защитником волшебного мира.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Squeak Defender (Мод меню) v1.0.9 MOD APK

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