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Chow Down (Мод, Мегаменю)

Chow Down (Мод, Мегаменю) 20

Насладитесь кулинарным приключением: объединяйте южноафриканские лакомства и не допускайте их падения!
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Версия:
20
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Pineapple On Pizza Studios
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в игру Chow Down, где каждое блюдо только что вышло из духовки! Приготовьтесь перекусить восхитительным ассортиментом местных угощений – от хрустящих vetkoeks и ароматных jalebis до нежных молочных пирогов и многого другого. 


Ваша задача – объединять эти вкусные лакомства, создавая идеальные комбинации, и следить за тем, чтобы они не упали на пол. Ощутите азарт кулинарного творчества и докажите, что вы – настоящий мастер местной кухни!


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Скачать Chow Down (Мод, Мегаменю) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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