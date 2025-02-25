Chow Down (Мод, Мегаменю) 20
Насладитесь кулинарным приключением: объединяйте южноафриканские лакомства и не допускайте их падения!
Версия:
20
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Pineapple On Pizza Studios
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание
Погрузитесь в игру Chow Down, где каждое блюдо только что вышло из духовки! Приготовьтесь перекусить восхитительным ассортиментом местных угощений – от хрустящих vetkoeks и ароматных jalebis до нежных молочных пирогов и многого другого.
Ваша задача – объединять эти вкусные лакомства, создавая идеальные комбинации, и следить за тем, чтобы они не упали на пол. Ощутите азарт кулинарного творчества и докажите, что вы – настоящий мастер местной кухни!
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