Описание

Погрузитесь в игру Chow Down, где каждое блюдо только что вышло из духовки! Приготовьтесь перекусить восхитительным ассортиментом местных угощений – от хрустящих vetkoeks и ароматных jalebis до нежных молочных пирогов и многого другого.





Ваша задача – объединять эти вкусные лакомства, создавая идеальные комбинации, и следить за тем, чтобы они не упали на пол. Ощутите азарт кулинарного творчества и докажите, что вы – настоящий мастер местной кухни!