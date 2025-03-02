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Lovely tile - match puzzle

Lovely tile - match puzzle 1.0.2

Погрузитесь в мир ярких головоломок и станьте мастером подбора плиток
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Morax.lemegeton
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Lovely Tile - Match Puzzle приглашает вас окунуться в увлекательное приключение по сопоставлению красивых плиток в жанре 3-в-ряд. Простая и интуитивно понятная механика игры позволит легко освоить основы, а тщательно продуманные уровни бросают вызов вашему стратегическому мышлению. Соревнуйтесь с самим собой, подбирая и сортируя плитки, чтобы преодолеть все испытания и подняться к вершинам рейтингов.


В каждом новом уровне вас ждут свежие комбинации и оригинальные головоломки, которые помогут не только расслабиться, но и проверить вашу концентрацию и внимательность. Насладитесь яркой графикой, плавным игровым процессом и бесконечным потоком заданий, которые сделают ваше путешествие по миру головоломок незабываемым. Станьте настоящим мастером сопоставления плиток и докажите, что вы лучший!


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Скачать Lovely tile - match puzzle 87 Мб Ссылка 2 87 Мб

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