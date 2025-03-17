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Miner Depths (Мод Меню)

Miner Depths (Мод Меню) 1.67

Погрузитесь в опасные глубины с Miner Depths
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Версия:
1.67
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
walowern
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Пробурите опасные глубины, раскопайте редкие сокровища и оборудуйте свою буровую установку с помощью Deepcore Drill и Diesel V12. В Miner Depths вас ждут разрушающиеся пещеры, опасные обвалы, невыносимая жара и смертоносные выбросы газа. 


Улучшайте свою установку, используя умные улучшения и одноразовые инструменты, чтобы дать отпор враждебной среде. Готовы отправиться в это рискованное приключение? Удачных раскопок!


Информация о модах

Меню модов

Изумруды увеличиваются

Топливо никогда не уменьшается

Скорость движения 30x

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 Теги темы: Мод меню

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