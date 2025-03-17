Описание

Пробурите опасные глубины, раскопайте редкие сокровища и оборудуйте свою буровую установку с помощью Deepcore Drill и Diesel V12. В Miner Depths вас ждут разрушающиеся пещеры, опасные обвалы, невыносимая жара и смертоносные выбросы газа.





Улучшайте свою установку, используя умные улучшения и одноразовые инструменты, чтобы дать отпор враждебной среде. Готовы отправиться в это рискованное приключение? Удачных раскопок!