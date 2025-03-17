Версия:
1.67
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
walowern
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Описание
Пробурите опасные глубины, раскопайте редкие сокровища и оборудуйте свою буровую установку с помощью Deepcore Drill и Diesel V12. В Miner Depths вас ждут разрушающиеся пещеры, опасные обвалы, невыносимая жара и смертоносные выбросы газа.
Улучшайте свою установку, используя умные улучшения и одноразовые инструменты, чтобы дать отпор враждебной среде. Готовы отправиться в это рискованное приключение? Удачных раскопок!
Информация о модах
Меню модов
Изумруды увеличиваются
Топливо никогда не уменьшается
Скорость движения 30x
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