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Wood Farmer (Мод, Много ресурсов)

Wood Farmer (Мод, Много ресурсов) 0.3.8

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Версия:
0.3.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
436
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие, где вы сможете воплотить свою мечту о постройке собственного дома и проявить свои навыки лесоруба? Если ваш ответ "да", то это приключение создано специально для вас. В игре Wood Farmer вам предстоит собирать ресурсы и рубить деревья, чтобы построить уютный и прочный дом вашей мечты. Статья, которую вы читаете, рассматривает наиболее привлекательные аспекты этой игры, основываясь на фактах и статистике. Вы узнаете, какие возможности и функции доступны игрокам, какой прогресс можно достичь, а также какие достижения и награды ждут вас в этом захватывающем мире. Погрузитесь в игровое приключение Wood Farmer и превратите свою мечту в реальность!


Отличительной чертой игры Wood Farmer является увлекательная механика рубки деревьев. Благодаря реалистичной игровой механике и большому набору оборудования у вас создастся впечатление, что вы настоящий лесной магнат, когда будете размахивать своим топором и рубить огромные деревья. От внушительных дубов до величественных сосен, в игре представлено ошеломляющее разнообразие видов деревьев, что обеспечивает захватывающую дух красоту. Результаты недавнего опроса показали, что игроки больше всего ценят механику измельчения в игре из всех компонентов игры. В конце концов они упадут, пока вы продолжаете рубить деревья.


Информация о модах

Неограниченное количество древесины

Неограниченный камень

Неограниченное золото

Безлимитный белый цвет дерева

Неограниченный Кактус

Неограниченный песчаник

Неограниченный сапфир

Неограниченное количество фруктов

Безлимитный лес Савана

Неограниченный Кристалл

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Скачать Wood Farmer (Мод, Много ресурсов) v0.3.8 MOD APK

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Скачать Wood Farmer (Мод, Много ресурсов) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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