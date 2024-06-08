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Beaver Builder (Мод, Тупые боты)

Beaver Builder (Мод, Тупые боты) 0.3.9

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
0.3.9
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
com.YsoCorp.BeaverBuilder
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
763

Beaver Builder - это захватывающая видеоигра, в которой игроки воплощаются в роли находчивого бобра, который помогает своей бобровой деревне справиться с поднимающимся уровнем воды. Задача игрока состоит в том, чтобы собирать дрова и строить плотину, чтобы предотвратить наводнение и защитить свою деревню.


С каждым уровнем воды повышается сложность игры, и игроку придется проявить свою находчивость и стратегические навыки, чтобы эффективно использовать доступные ресурсы и построить прочную плотину. Собирая дрова и строя плотину, игрок будет сталкиваться с различными препятствиями и вызовами, которые требуют быстрого принятия решений и умения планировать вперед.


Геймплей Beaver Builder захватывающий и интригующий. Игра предлагает уникальную идею, которая позволяет игрокам почувствовать себя частью мира бобров и стать героями, спасающими свою деревню от наводнения. Захватывающие задания, разнообразие уровней и возможность развивать свои навыки делают эту игру популярной среди игроков во всех уголках мира. Погрузитесь в увлекательный мир Beaver Builder, где вам предстоит спасать свою бобровую деревню и справиться с наводнением. Проявите свою находчивость, собирайте ресурсы и стройте плотину, чтобы защитить свою деревню от опасности!


Скриншоты

Информация о модах

Тупой враг

Скачать Beaver Builder (Мод, Тупые боты) 0.3.9 взлом

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60 Мб
Ссылка 2
60 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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