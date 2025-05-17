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Innawoods (Мод, Без рекламы)

Innawoods (Мод, Без рекламы) 3.0.0

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Версия:
3.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TriangleLeft
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 668
Скриншоты
Описание

Устали от повторяющихся модных игр, где основной акцент делается на внешности? Забудьте об этом! Встречайте Innawoods — игру, которая объединяет два популярных жанра: переодевание и создание снаряжения. Благодаря своей уникальной концепции, Innawoods моментально завоевала признание и стала самой популярной новинкой в мире видеоигр.


В чем особенность Innawoods? Это не просто еще одна игра о моде. Это инновационный подход к мобильным играм, который захватывает вас с самого начала. Вы погрузитесь в захватывающий геймплей, где вам предстоит не только создавать стильные образы, но и формировать свой уникальный багаж, готовый к увлекательным приключениям.


Innawoods несет в себе дух свежести и новаторства. Игроки по всему миру уже оценили эту игру, полюбив ее за ее инновационный подход и захватывающий игровой опыт. Если вы ищете что-то новое и захватывающее, то Innawoods — ваш лучший выбор. Не упустите возможность окунуться в уникальный мир развлечений и стать частью этой глобальной игровой явления.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Innawoods (Мод, Без рекламы) v3.0.0 MOD APK

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Скачать Innawoods (Мод, Без рекламы) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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