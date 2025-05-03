Описание

Собери отряд из более чем 50 уникальных героев-стикменов и сразись с силами тьмы в динамичном Idle-RPG с пошаговыми битвами. Разблокируй мощные ультимативные навыки, создавай и улучшай эпическое снаряжение, чтобы усилить свою команду и победить боссов. Каждый герой обладает особым стилем и способностями, что позволяет формировать тактики под свой стиль игры.





Играй в удобном режиме авто-боя, зарабатывая ресурсы даже офлайн, или брось вызов другим игрокам в ежедневных событиях и рейтинговых испытаниях. Стань лучшим в таблице лидеров и докажи, что ты — настоящий мастер стикменов. Идеально подходит для коротких игровых сессий или погружения в прокачку героев!