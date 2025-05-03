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Stick Demon Fight: Idle RPG (Мод меню)

Stick Demon Fight: Idle RPG (Мод меню) 1.5

Stick Demon Fight: Стань чемпионом арены стикменов
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Версия:
1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LeeNgooc
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 19:45
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Собери отряд из более чем 50 уникальных героев-стикменов и сразись с силами тьмы в динамичном Idle-RPG с пошаговыми битвами. Разблокируй мощные ультимативные навыки, создавай и улучшай эпическое снаряжение, чтобы усилить свою команду и победить боссов. Каждый герой обладает особым стилем и способностями, что позволяет формировать тактики под свой стиль игры.


Играй в удобном режиме авто-боя, зарабатывая ресурсы даже офлайн, или брось вызов другим игрокам в ежедневных событиях и рейтинговых испытаниях. Стань лучшим в таблице лидеров и докажи, что ты — настоящий мастер стикменов. Идеально подходит для коротких игровых сессий или погружения в прокачку героев!


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченное количество бриллиантов
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Stick Demon Fight: Idle RPG (Мод меню) v1.5 MOD APK

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Скачать Stick Demon Fight: Idle RPG (Мод меню) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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