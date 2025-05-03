Stick Demon Fight: Idle RPG (Мод меню) 1.5
Stick Demon Fight: Стань чемпионом арены стикменов
Собери отряд из более чем 50 уникальных героев-стикменов и сразись с силами тьмы в динамичном Idle-RPG с пошаговыми битвами. Разблокируй мощные ультимативные навыки, создавай и улучшай эпическое снаряжение, чтобы усилить свою команду и победить боссов. Каждый герой обладает особым стилем и способностями, что позволяет формировать тактики под свой стиль игры.
Играй в удобном режиме авто-боя, зарабатывая ресурсы даже офлайн, или брось вызов другим игрокам в ежедневных событиях и рейтинговых испытаниях. Стань лучшим в таблице лидеров и докажи, что ты — настоящий мастер стикменов. Идеально подходит для коротких игровых сессий или погружения в прокачку героев!
- Меню
- Неограниченное количество бриллиантов
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.