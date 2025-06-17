Описание

В Giant Excavator ты начинаешь день с холодного запуска ковш-гиганта: рык дизеля, рычаг вниз — и грунт сыплется в ковш тоннами. Шаг за шагом расширяешь участок, открываешь новые слои породы, следишь, чтобы конвейер не встал и дробилки успевали перемалывать руду. Каждая тонна превращается в слитки, плиты и арматуру, а рядом растёт груда выручки, которую можно пустить обратно в дело.





Дальше всё решает менеджмент. Вкладываешь прибыль в дополнительные экскаваторы, ускоряешь ленту, нанимаешь бригаду механиков, чтобы техника не простаивала. Строй вторую дробильню, запускай обогатительную линию, подключай грузовики — и наблюдай, как карман тяжелеет в реальном времени. Игра не требует марафона: зашёл на пару минут, разгрузил гору, купил апгрейд — и ушёл, пока машины продолжают работать. Возвращаешься, а фабрика уже гудит громче, чем прежде.