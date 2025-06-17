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Giant Excavator (Мод Меню)

Giant Excavator (Мод Меню) 1.3.8

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Версия:
1.3.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Solid Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 17:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

В Giant Excavator ты начинаешь день с холодного запуска ковш-гиганта: рык дизеля, рычаг вниз — и грунт сыплется в ковш тоннами. Шаг за шагом расширяешь участок, открываешь новые слои породы, следишь, чтобы конвейер не встал и дробилки успевали перемалывать руду. Каждая тонна превращается в слитки, плиты и арматуру, а рядом растёт груда выручки, которую можно пустить обратно в дело.


Дальше всё решает менеджмент. Вкладываешь прибыль в дополнительные экскаваторы, ускоряешь ленту, нанимаешь бригаду механиков, чтобы техника не простаивала. Строй вторую дробильню, запускай обогатительную линию, подключай грузовики — и наблюдай, как карман тяжелеет в реальном времени. Игра не требует марафона: зашёл на пару минут, разгрузил гору, купил апгрейд — и ушёл, пока машины продолжают работать. Возвращаешься, а фабрика уже гудит громче, чем прежде.


Информация о модах

1. Увеличенные наличные 

2. Примечание 

к меню модов : вам нужно получить значение ваших наличных, а затем использовать их в меню модов. Пожалуйста, посмотрите обучающее видео по игре для получения дополнительной информации о меню модов. Всегда используйте заморозку после редактирования и используйте разморозку, если вы не хотите замораживать их.


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Giant Excavator (Мод Меню) v1.3.8 MOD APK

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Скачать Giant Excavator (Мод Меню) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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