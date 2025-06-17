Giant Excavator (Мод Меню) 1.3.8
В Giant Excavator ты начинаешь день с холодного запуска ковш-гиганта: рык дизеля, рычаг вниз — и грунт сыплется в ковш тоннами. Шаг за шагом расширяешь участок, открываешь новые слои породы, следишь, чтобы конвейер не встал и дробилки успевали перемалывать руду. Каждая тонна превращается в слитки, плиты и арматуру, а рядом растёт груда выручки, которую можно пустить обратно в дело.
Дальше всё решает менеджмент. Вкладываешь прибыль в дополнительные экскаваторы, ускоряешь ленту, нанимаешь бригаду механиков, чтобы техника не простаивала. Строй вторую дробильню, запускай обогатительную линию, подключай грузовики — и наблюдай, как карман тяжелеет в реальном времени. Игра не требует марафона: зашёл на пару минут, разгрузил гору, купил апгрейд — и ушёл, пока машины продолжают работать. Возвращаешься, а фабрика уже гудит громче, чем прежде.
1. Увеличенные наличные
2. Примечание
к меню модов : вам нужно получить значение ваших наличных, а затем использовать их в меню модов. Пожалуйста, посмотрите обучающее видео по игре для получения дополнительной информации о меню модов. Всегда используйте заморозку после редактирования и используйте разморозку, если вы не хотите замораживать их.
Скачать Giant Excavator (Мод Меню) v1.3.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.