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Truck Company Empire (Мод, Без рекламы)

Truck Company Empire (Мод, Без рекламы) 0.021

Дороги под контролем: открой 50 штатов, прокачай флот и стань магнатом
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Версия:
0.021
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Cata Game Studios
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Truck Company Empire бросает тебя на карту Соединённых Штатов, где каждый щелчок открывает новое шоссе. Начинаешь с одного ржавого тягача и десятка ящиков, а через пять минут уже планируешь маршрут Чикаго — Детройт, чтобы уложиться в дедлайн. Собирай километры, следи за топливом и перегрузом, останавливайся на мотеле, когда тахограф пищит. Надоела однополоска — покупай пропуск штата и пробуй себя на серпантинах Роки-Маунтинс; там ставка на милю выше, но снег проверяет тормоза.


Бюджет растёт — вкладывай прибыль в апгрейды грузовиков: двигатель +40 л. с., длинная спальня или хромированный бампер. Реальная карта США делится на 50 зелёных и серых областей: открывай Аризону за 12 000 $, формируй цепочку рейсов и смотри, как парк из 15 тягачей мчится по I-95. Заправки снижают расходы, ремонты гасят поломки, а штаб-квартира в Далласе капает доход, пока ты офлайн. Обойди конкурентов и сделай из маленькой конторы логистическую империю — скачай игру и трогай с места!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Truck Company Empire (Мод, Без рекламы) v0.021 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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