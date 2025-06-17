Truck Company Empire (Мод, Без рекламы) 0.021
Дороги под контролем: открой 50 штатов, прокачай флот и стань магнатом
Truck Company Empire бросает тебя на карту Соединённых Штатов, где каждый щелчок открывает новое шоссе. Начинаешь с одного ржавого тягача и десятка ящиков, а через пять минут уже планируешь маршрут Чикаго — Детройт, чтобы уложиться в дедлайн. Собирай километры, следи за топливом и перегрузом, останавливайся на мотеле, когда тахограф пищит. Надоела однополоска — покупай пропуск штата и пробуй себя на серпантинах Роки-Маунтинс; там ставка на милю выше, но снег проверяет тормоза.
Бюджет растёт — вкладывай прибыль в апгрейды грузовиков: двигатель +40 л. с., длинная спальня или хромированный бампер. Реальная карта США делится на 50 зелёных и серых областей: открывай Аризону за 12 000 $, формируй цепочку рейсов и смотри, как парк из 15 тягачей мчится по I-95. Заправки снижают расходы, ремонты гасят поломки, а штаб-квартира в Далласе капает доход, пока ты офлайн. Обойди конкурентов и сделай из маленькой конторы логистическую империю — скачай игру и трогай с места!
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.