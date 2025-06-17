Описание

Truck Company Empire бросает тебя на карту Соединённых Штатов, где каждый щелчок открывает новое шоссе. Начинаешь с одного ржавого тягача и десятка ящиков, а через пять минут уже планируешь маршрут Чикаго — Детройт, чтобы уложиться в дедлайн. Собирай километры, следи за топливом и перегрузом, останавливайся на мотеле, когда тахограф пищит. Надоела однополоска — покупай пропуск штата и пробуй себя на серпантинах Роки-Маунтинс; там ставка на милю выше, но снег проверяет тормоза.





Бюджет растёт — вкладывай прибыль в апгрейды грузовиков: двигатель +40 л. с., длинная спальня или хромированный бампер. Реальная карта США делится на 50 зелёных и серых областей: открывай Аризону за 12 000 $, формируй цепочку рейсов и смотри, как парк из 15 тягачей мчится по I-95. Заправки снижают расходы, ремонты гасят поломки, а штаб-квартира в Далласе капает доход, пока ты офлайн. Обойди конкурентов и сделай из маленькой конторы логистическую империю — скачай игру и трогай с места!